Jorge Rojas celebra dos décadas en la música con un espectáculo que hará historia

Uno de los momentos más esperados será el 18 de octubre, cuando Jorge vuelva a convertirse en anfitrión de La Yapa - Grandes Encuentros, el festival que él mismo organiza en su propio predio de Anisacate, Córdoba, al que llama “el patio de su casa”.

Este evento único combina música en vivo, gastronomía regional, artesanías y la posibilidad de recorrer los espacios más íntimos del artista: su estudio, sus rincones creativos y ese entorno serrano que inspira muchas de sus canciones.

En ediciones anteriores, La Yapa reunió a artistas como Los Tekis, Ahyre, Raly Barrionuevo e incluso la histórica reunión de Los Nocheros. Este año, el gran invitado será el Chaqueño Palavecino, en un encuentro que promete quedar grabado en la memoria de los fanáticos.

En el marco de su #JRGira20años, Rojas ya visitó Rosario, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Junín, La Pampa, entre otras ciudades, siempre con localidades agotadas y un público que lo acompaña fielmente desde sus comienzos.