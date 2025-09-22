Sopa detox casera: cómo preparar un plato para depurar el cuerpo

Estos ingredientes son los más comunes, aunque cada persona puede adaptarlos según su gusto o lo que tenga en la heladera.

Preparación paso a paso

Lavar y cortar los vegetales: pelar la zanahoria, la calabaza y la cebolla. Picar todos los ingredientes en cubos pequeños para facilitar la cocción.

Saltear para realzar sabores: en una olla grande, agregar un chorrito de aceite de oliva y rehogar la cebolla con el ajo. Esto le dará más profundidad al sabor de la sopa.

Agregar las verduras principales: incorporar la zanahoria, la calabaza, el apio y el zapallito. Cubrir con agua o caldo casero de verduras.

Cocinar a fuego medio: dejar hervir unos 25 a 30 minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

Sumar las hojas verdes: unos minutos antes de apagar el fuego, añadir la acelga o espinaca. De este modo mantienen mejor sus propiedades.

Condimentar y servir: ajustar con sal, pimienta y, si se desea, unas gotas de limón para darle frescura.

Consejos prácticos

Si se busca una textura más cremosa, se pueden procesar las verduras cocidas con parte del caldo y servir como crema.

Es recomendable no abusar de la sal y reemplazarla en parte por hierbas como perejil, cilantro o albahaca, que aportan aroma y sabor.

Esta sopa puede conservarse en la heladera por hasta tres días o freezarse en porciones, lo que la convierte en una opción práctica para organizar las comidas semanales.

Una opción versátil y reconfortante

La sopa detox casera no solo es un recurso cuando se quiere comer más liviano, sino también un plato que se adapta a distintos momentos: en invierno ayuda a entrar en calor, en verano puede servirse templada y siempre es una manera efectiva de sumar vegetales al día a día.

Además, al ser una receta de base sencilla, admite variaciones constantes: se pueden incluir brócoli, chauchas, morrón, coliflor o lo que se tenga a mano. Cada versión tiene su propio carácter y permite salir de la rutina.