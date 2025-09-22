Pampita recuperó los celulares con los recuerdos de su hija Blanca y se quebró: "Era lo único importante"

Y explicó que sólo contaba con material de su hija en esos celulares y no había podido guardarlos en otro lado: "Eran teléfonos muy viejos, no hubo manera de recuperarlos desde la nube porque me habían hackeado al mail, era imposible entrar. Sacaba foto a la pantalla con el celular cuando quería subir algo, todo el material estaba en esos teléfonos. no se podía sacar".

"Si tenía la caja fuerte era por esos teléfonos. No soy una persona rica, vivo bien pero tengo muchos gastos y trabajo mucho, no tengo dinero ahorrado, no hay resto", explicó conmovida Pampita en el streaming de Rumis.

"Realmente lo único importante que había en esa casa eran los teléfonos, después eran todas pavadas, no me importa nada de eso. Ayer recé todo el día. Era lo único que tenía en mi pensamiento, le pedí a Dios y a mi hija, le pedí a todos", aseguró.

"Para mí era lo único importante porque no me quedó más nada de mi hija. Confié y pedí a Dios y fue cuestión de horas para que aparezca, fue muy rápido. Estaba tramitando los pasaportes de mis hijos y lloramos juntos los tres y saltando de alegría", finalizó Pampita entre lágrimas.

Video: Intrusos.

Embed

La furia de Fernando Burlando por el robo en la casa de Pampita

Fernando Burlando fue contundente al referirse al robo que sufrió la modelo y conductora Pampita en su casa de Barrio Parque. En diálogo con el ciclo Lape Club Social Informativo (América Tv), el letrado cuestionó la falta de seguridad en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad.

"Tendría que ser cuidada con custodia, si entendés de seguridad y no sos un burro, te das cuenta que hay lugares que deben estar doblemente custodiados, porque son lugares que se muestran muy exquisitos para la gente que quiere cometer hechos delictivos", puntualizó el abogado.

"Hay una vía atrás, antes yo había organizado una seguridad, le puse una garita, un container. Pusimos desde aire acondicionado hasta pava eléctrica para que tenga la custodia. Alguna tranquilidad teníamos con eso, porque estaban los oportunistas que trataban de pasar. Pero ahora sacaron todo, no sé por qué, habría que preguntarle a la ministra", agregó indignado.

En ese sentido, Fernando Burlando observó acerca de la seguridad en la zona: "Acá en Barrio Parque hay garitas por todos lados, lo que falta es la gente adentro. Sacaron toda la seguridad que tiene que estar, porque es una zona caliente para la inseguridad. Te genera un quilombo bárbaro, porque a cualquiera que le roban acá se arma una noticia nacional".

"Lo que hicieron con Carolina es un desastre, porque no puede ser que una familia esté a merced de seis o siete delincuentes que se meten y son tan estúpidos que dejan armas tiradas por el recorrido en el que ingresaron, se metieron por atrás y se fueron por adelante", cerró sobre el robo en la casa de Pampita.