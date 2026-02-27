Se filtró la escandalosa trampa de Kennys Palacios antes de entrar a Gran Hermano

Según explicó la panelista, esa permanencia fuera del aislamiento le habría otorgado al estilista de Wanda Nara una ventaja estratégica frente al resto. "Estar más tiempo afuera le sirvió para analizar de quién se va a hacer mas amigo, investigar quién tiene más seguidores. Así sabe quién es cada uno, lo que es una ventaja", disparó sin rodeos.

Como si fuera poco, Martino también precisó el momento exacto en que se habría concretado el encierro del participante: "Se aisló el lunes a las 19 horas, con muy poco tiempo de anticipación al estreno de la temporada y conoció todos los nombres", afirmó con firmeza.

Kennys Palacios entró a Gran Hermano sin estar aislado captura SQP

Cuál fue la delicada acusación que enfrentó Kennys Palacios tras su ingreso a la casa de Gran Hermano Generación Dorada

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió este miércoles su primera gala de nominación y el debut no pasó inadvertido. Como suele ocurrir cuando se encienden las luces del vivo, la tensión se apoderó del aire y los participantes dejaron en claro que la convivencia recién empieza… pero ya está cargada de chispazos. En ese contexto, Santiago del Moro intervino con un comentario que terminó desatando un cruce inesperado.

En plena transmisión, el conductor abrió el diálogo con los jugadores y sacó a relucir una situación que involucraba directamente a Nazareno Pompei y Kennys Palacios. Lo que parecía una observación al pasar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos de la noche, tanto dentro de la casa como en el estudio.

Todo se originó cuando Del Moro señaló que había visto a Nazareno particularmente demostrativo en estos primeros días de encierro, a sólo tres jornadas del inicio de la temporada 2026. Lejos de esquivar el tema o mostrarse incómodo, el exfutbolista respondió con naturalidad y defendió su forma de ser: “Estoy 10 puntos. Soy muy cariñoso”, expresó, intentando bajarle el tono a cualquier suspicacia.

Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando Kennys intervino con una frase que sonó a broma pero que encendió la mecha: “Acá los chicos se enamoran muy rápido”. Entre risas y miradas cómplices, parecía que todo quedaría en un comentario liviano, propio del clima distendido del reality. Pero no fue así.

Embed

Nazareno sorprendió al redoblar la apuesta con una acusación directa que cambió el clima en cuestión de segundos: “No, no, que no sea celoso. Él me prestó el pantalón. Y se me quiso meter en la ducha”. La declaración cayó como un baldazo de agua fría y dejó a más de uno sin reacción.

Claro que la respuesta de Kennys Palacios no tardó en llegar. El estilista, conocido por su cercanía con Wanda Nara, negó categóricamente lo dicho y apuntó a las cámaras como prueba de su versión: “No, por suerte las cámaras están las 24 horas. Si miente, nominado la próxima”, disparó, visiblemente molesto.

Así, en apenas la primera gala de nominación, la casa dejó en evidencia que la calma es solo una ilusión y que las fricciones ya están a flor de piel. Si esto pasó en la primera semana, todo indica que el juego recién empieza… y promete todo tipo de polémicas.