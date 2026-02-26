Encontraron muerto a Marcelo Boschi: la escalofriante hipótesis sobre lo que le ocurrió
El empresario de 55 años era intensamente buscado desde el martes por la mañana, cuando salió a navegar en el norte de Santa Fe y no regresó.
Encontraron muerto a Marcelo Boschi, el empresario de 55 años que era intensamente buscado desde el martes en el norte de Santa Fe. El hallazgo se produjo este jueves a las 7 en el río San Jerónimo, en la zona conocida como El Timbó Quemado, aguas abajo de Puerto Reconquista, durante un operativo de rastrillaje llevado adelante por la Prefectura Naval Argentina.
Tras la extracción del cuerpo, su familia realizó el reconocimiento formal, confirmando la identidad de la víctima. La causa preliminar de muerte es asfixia por inmersión, según los primeros informes.
El fiscal Nicolás Maglier dispuso la entrega del cuerpo a la familia, aunque podría solicitarse autopsia para mayor confirmación. No hay indicios de intervención de terceros.
Según la reconstrucción de los hechos, Boschi salió antes de las 6 desde la Guardería Amarras rumbo a Goya, Corrientes. Iba solo en su lancha Tracker Cargo de 6,40 metros con motor Yamaha 115 HP, llamada “De Buena Madera”. Testigos lo vieron navegando en el Riacho Correntoso con un mate en la mano, vestido con jean y remera, y llevando chaleco salvavidas.
Poco tiempo después, la embarcación fue hallada a la deriva y sin ocupantes, a unos 10 a 12 kilómetros del puerto de Reconquista, en una zona de islas donde el río Paraná se divide en diversos brazos y riachos.
La principal hipótesis de la muerte del empresario Marcelo Boschi
Si bien la investigación continúa, allegados y amigos del empresario descartaron desde el principio la posibilidad de un accidente fortuito.
Boschi era un navegante experimentado que siempre utilizaba el dispositivo de seguridad “hombre al agua” y su chaleco salvavidas azul, que fue encontrado intacto dentro de la lancha.
El cuerpo apareció amarrado a una eslinga, con una bolsa que se presume podría haber contenido un elemento de peso, posiblemente arena, que ya no estaba en su interior.
Este detalle, sumado a que el empresario debía presentarse ese mismo martes a una audiencia judicial, de la cual no trascendieron detalles ni el motivo del expediente, refuerza la principal hipótesis de suicidio.
Quién era el empresario Marcelo Boschi
Marcelo Boschi era una figura reconocida en la región, titular de la firma “De Buena Madera”, dedicada a la carpintería y fabricación de muebles. Integró la comisión directiva de la Sociedad Rural y fue miembro del Rotary Club.
En el ámbito personal, estaba separado y era padre de tres hijos de 15, 13 y 11 años.