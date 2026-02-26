Encontraron muerto a Marcelo Boschi: la escalofriante hipótesis sobre lo que le ocurrió

Poco tiempo después, la embarcación fue hallada a la deriva y sin ocupantes, a unos 10 a 12 kilómetros del puerto de Reconquista, en una zona de islas donde el río Paraná se divide en diversos brazos y riachos.

La principal hipótesis de la muerte del empresario Marcelo Boschi

Marcelo Boschi

Si bien la investigación continúa, allegados y amigos del empresario descartaron desde el principio la posibilidad de un accidente fortuito.

Boschi era un navegante experimentado que siempre utilizaba el dispositivo de seguridad “hombre al agua” y su chaleco salvavidas azul, que fue encontrado intacto dentro de la lancha.

El cuerpo apareció amarrado a una eslinga, con una bolsa que se presume podría haber contenido un elemento de peso, posiblemente arena, que ya no estaba en su interior.

Este detalle, sumado a que el empresario debía presentarse ese mismo martes a una audiencia judicial, de la cual no trascendieron detalles ni el motivo del expediente, refuerza la principal hipótesis de suicidio.

Quién era el empresario Marcelo Boschi

Marcelo Boschi era una figura reconocida en la región, titular de la firma “De Buena Madera”, dedicada a la carpintería y fabricación de muebles. Integró la comisión directiva de la Sociedad Rural y fue miembro del Rotary Club.

En el ámbito personal, estaba separado y era padre de tres hijos de 15, 13 y 11 años.