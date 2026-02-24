Netflix: se estrena la miniserie más esperada del 2026 y promete ser el gran éxito del año
Vuelve el adorado clásico de Jane Austen a Netflix en formato de serie corta. Emma Corrin interpreta a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, al señor Darcy.
Netflix: se estrena la miniserie más esperada del 2026 y promete ser el gran éxito del año. (Foto: Archivo)
"Orgullo y prejuicio"(Pride and prejudice) volvió a ocupar el centro de la conversación cultural tras la difusión del primer adelanto oficial de su nueva adaptación paraNetflix. La plataforma presentó un teaser breve pero cargado de simbolismo que confirmó el regreso de uno de los clásicos más influyentes de la literatura universal, esta vez en formato de miniserie y con estreno previsto para el 2026.
Desde su publicación original en 1813, la novela de Jane Austen atravesó generaciones, formatos y lecturas. Ahora, más de dos siglos después, la historia vuelve a reescribirse para una audiencia contemporánea que consume romances de época con una sensibilidad distinta, pero con el mismo interés por los conflictos emocionales, las tensiones sociales y las reglas no dichas que atraviesan a sus personajes.
La nueva versión estará encabezada por Emma Corrin, quien interpreta a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, en el rol de Mr. Darcy. El primer adelanto confirmó el tono de la producción y dejó en claro que no se trata solo de una repetición del relato, sino de una relectura cuidada y emocionalmente introspectiva.
El primer adelanto de "Orgullo y prejuicio" en Netflix
El teaser, de menos de un minuto, construyó una atmósfera melancólica y contenida. La secuencia inicial mostró a Elizabeth Bennet sentada en un tejado, vestida con indumentaria georgiana, mirando el horizonte con una mezcla de determinación y reflexión.
La música creció de manera progresiva mientras se sucedieron planos breves y fragmentados. Unas manos aferradas a una piedra. Una flor sostenida con delicadeza. Piernas cruzando agua embarrada. Miradas que se encuentran y se esquivan durante un baile. Cada gesto insinuó conflicto, deseo y distancia emocional, sin necesidad de palabras.
El adelanto no reveló diálogos ni escenas clave de la trama. En cambio, apostó por la sugestión visual y por el reconocimiento emocional del espectador. La estrategia fue clara: generar intriga sin anticipar el desarrollo narrativo.
El elenco principal y los personajes clave
Además de Corrin y Lowden, el elenco reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión británica. Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell encarnará al patriarca de la familia. Freya Mavor dará vida a Jane Bennet y Rhea Norwood asumirá el papel de Lydia.
La familia se completará con Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, uno de los personajes más imponentes y determinantes del relato.
En el círculo social más amplio aparecerán Jamie Demetriou como Mr. Collins y Louis Partridge como Mr. Wickham. Daryl McCormack asumirá el rol de Bingley, mientras que Siena Kelly interpretará a la altiva Caroline.
Cuántos capítulos tendrá la miniserie de "Orgullo y prejuicio"
La miniserie contará con seis episodios y sumará en la producción ejecutiva a Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Emma Corrin. El formato limitado permitirá un desarrollo más detallado de los conflictos y una exploración más profunda de los vínculos entre los personajes.
La producción buscará fidelidad estética al período georgiano, con especial atención al vestuario, los escenarios naturales y las locaciones interiores. El adelanto ya dejó ver un trabajo minucioso en la reconstrucción de época, con imágenes que transmiten sobriedad y elegancia.
Una adaptación fiel pensada para otra generación
La miniserie contará con guion de Dolly Alderton y dirección de Euros Lyn. Ambos nombres aparecen asociados a proyectos que exploraron vínculos personales, identidad y crecimiento emocional desde una mirada contemporánea. En este caso, el objetivo declarado fue acercar la historia a una nueva generación sin traicionar el espíritu original de la novela.
La propuesta no buscará actualizar la época ni modificar el contexto histórico. El enfoque estará puesto en profundizar los matices emocionales y sociales de los personajes, explorando con mayor detalle las tensiones familiares, las expectativas de clase y los malentendidos que impulsan la trama.