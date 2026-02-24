Netflix: se estrena la miniserie más esperada del 2026 y promete ser el gran éxito del año

La música creció de manera progresiva mientras se sucedieron planos breves y fragmentados. Unas manos aferradas a una piedra. Una flor sostenida con delicadeza. Piernas cruzando agua embarrada. Miradas que se encuentran y se esquivan durante un baile. Cada gesto insinuó conflicto, deseo y distancia emocional, sin necesidad de palabras.

El adelanto no reveló diálogos ni escenas clave de la trama. En cambio, apostó por la sugestión visual y por el reconocimiento emocional del espectador. La estrategia fue clara: generar intriga sin anticipar el desarrollo narrativo.

Orgullo y prejuicio Netflix 2

El elenco principal y los personajes clave

Además de Corrin y Lowden, el elenco reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión británica. Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell encarnará al patriarca de la familia. Freya Mavor dará vida a Jane Bennet y Rhea Norwood asumirá el papel de Lydia.

La familia se completará con Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, uno de los personajes más imponentes y determinantes del relato.

En el círculo social más amplio aparecerán Jamie Demetriou como Mr. Collins y Louis Partridge como Mr. Wickham. Daryl McCormack asumirá el rol de Bingley, mientras que Siena Kelly interpretará a la altiva Caroline.

Orgullo y prejuicio Netflix 4

Cuántos capítulos tendrá la miniserie de "Orgullo y prejuicio"

La miniserie contará con seis episodios y sumará en la producción ejecutiva a Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Emma Corrin. El formato limitado permitirá un desarrollo más detallado de los conflictos y una exploración más profunda de los vínculos entre los personajes.

La producción buscará fidelidad estética al período georgiano, con especial atención al vestuario, los escenarios naturales y las locaciones interiores. El adelanto ya dejó ver un trabajo minucioso en la reconstrucción de época, con imágenes que transmiten sobriedad y elegancia.

Orgullo y prejuicio Netflix 3

Una adaptación fiel pensada para otra generación

La miniserie contará con guion de Dolly Alderton y dirección de Euros Lyn. Ambos nombres aparecen asociados a proyectos que exploraron vínculos personales, identidad y crecimiento emocional desde una mirada contemporánea. En este caso, el objetivo declarado fue acercar la historia a una nueva generación sin traicionar el espíritu original de la novela.

La propuesta no buscará actualizar la época ni modificar el contexto histórico. El enfoque estará puesto en profundizar los matices emocionales y sociales de los personajes, explorando con mayor detalle las tensiones familiares, las expectativas de clase y los malentendidos que impulsan la trama.

Avance oficial de Orgullo y prejuicio en Netflix