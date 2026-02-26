El curioso perfil del acusado del brutal femicidio de Malena Maidana: "Experto en..."

Su huella digital revela a un joven que se autodefinía como un “amante del freelance y del emprendimiento”, tal como expresó en una entrevista para el podcast Multiplicadoras-Mamá Freelance. En esas intervenciones solía mostrarse descontracturado y hasta irónico. En una grabación de mayo de 2025 llegó a bromear con su propia capacidad de gestión al afirmar “Más que experto en finanzas, soy experto en quilombos financieros”.

Esa faceta pública de joven profesional y creativo contrasta drásticamente con la acusación de femicida que hoy lo mantiene tras las rejas. Tras conocerse el hecho y su vinculación con el crimen, la empresa para la que trabajaba emitió un comunicado repudiando el asesinato y lo desafectó de forma inmediata.

Mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia, el caso sumó un nuevo capítulo escandaloso. Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos por robar el iPhone 16 de la víctima mientras certificaban su fallecimiento en la escena del crimen, un dispositivo que los investigadores consideran clave para determinar el móvil del ataque.

El teléfono de Malena Maidana formaba parte de sus pertenencias al momento del crimen. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el aparato no se encontraba en el lugar cuando se realizó el relevamiento inicial.

A partir de ese dato, la Policía Bonaerense comenzó un rastreo para ubicar el dispositivo, que podía contener información relevante sobre el autor del asesinato, posibles contactos o mensajes previos al ataque.

La sorpresa llegó cuando el sistema de geolocalización indicó que el celular no estaba en manos del sospechoso, sino en una sala de emergencias de la zona.

Así, los agentes descubrieron que el teléfono se encontraba en el lugar de trabajo de los profesionales de la salud que habían intervenido en el hecho, lo que derivó en su inmediata detención.