El curioso perfil del acusado del brutal femicidio de Malena Maidana: "Experto en..."
Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, está detenido tras el asesinato a puñaladas de la joven, el domingo por la noche en Ezeiza.
Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, es el principal acusado del brutal femicidio de Malena Maidana.
Nahuel Lau de Hoz, de 22 años, es el principal acusado del brutal femicidio de Malena Maidana (26), la joven que fue asesinada a puñaladas el pasado domingo por la noche en plena vía pública en Ezeiza. La víctima, madre de un niño de tres años, caminaba por la calle Manuel Andrada, en la localidad de La Unión, cuando fue interceptada y atacada con una saña que estremece. Recibió múltiples cortes y fue degollada.
El avance de la investigación, liderada por la fiscal María Lorena González (UFI 3 de Ezeiza), avanzó tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que permitieron identificar a Lau de Hoz como el autor del crimen.
Durante el operativo de su detención, los efectivos policiales incautaron elementos que complican seriamente su situación procesal, entre ellos prendas de vestir que habría utilizado al momento del ataque, un par de zapatillas con manchas de sangre y varios cuchillos, uno de los cuales se presume sería el arma homicida.
Quién es el acusado del femicidio de Malena Maidana en Ezeiza
Detrás de la imagen del joven detenido se escondía un perfil que buscaba proyectarse como un referente del mundo digital y los negocios independientes. Lau de Hoz se desempeñaba en la agencia de desarrollo web y capacitaciones Neurus, donde colaboraba activamente en la creación de contenidos audiovisuales.
Su huella digital revela a un joven que se autodefinía como un “amante del freelance y del emprendimiento”, tal como expresó en una entrevista para el podcast Multiplicadoras-Mamá Freelance. En esas intervenciones solía mostrarse descontracturado y hasta irónico. En una grabación de mayo de 2025 llegó a bromear con su propia capacidad de gestión al afirmar “Más que experto en finanzas, soy experto en quilombos financieros”.
Esa faceta pública de joven profesional y creativo contrasta drásticamente con la acusación de femicida que hoy lo mantiene tras las rejas. Tras conocerse el hecho y su vinculación con el crimen, la empresa para la que trabajaba emitió un comunicado repudiando el asesinato y lo desafectó de forma inmediata.
Mientras el acusado permanece a disposición de la Justicia, el caso sumó un nuevo capítulo escandaloso. Una médica, una enfermera y un ambulanciero fueron detenidos por robar el iPhone 16 de la víctima mientras certificaban su fallecimiento en la escena del crimen, un dispositivo que los investigadores consideran clave para determinar el móvil del ataque.
El teléfono de Malena Maidana formaba parte de sus pertenencias al momento del crimen. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el aparato no se encontraba en el lugar cuando se realizó el relevamiento inicial.
A partir de ese dato, la Policía Bonaerense comenzó un rastreo para ubicar el dispositivo, que podía contener información relevante sobre el autor del asesinato, posibles contactos o mensajes previos al ataque.
La sorpresa llegó cuando el sistema de geolocalización indicó que el celular no estaba en manos del sospechoso, sino en una sala de emergencias de la zona.
Así, los agentes descubrieron que el teléfono se encontraba en el lugar de trabajo de los profesionales de la salud que habían intervenido en el hecho, lo que derivó en su inmediata detención.