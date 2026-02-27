Argentina es el primer país en comenzar a aplicar el acuerdo de libre comercio Mercosur-UE

Quirno agregó que "la presidente de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, informó que la unión Europea procederá también a su aplicación provisional".

"De esta manera, Argentina se convierte en el primer país en completar los pasos requeridos, y esto habilita a que el Acuerdo comience a aplicarse antes de su entrada en vigor definitiva", explica el comunicado de la Cancillería, al explicar que la Unión Europea también podrá aplicarlo de manera provisional a pesar de que los países que integran ese bloque, entre ellos, Francia, no lo hayan ratificado aún en sus respectivos parlamentos.

Fuentes de la Casa Rosada explicaron a A24.com que el apuro de Milei por ser el primer país en cumplir los requisitos legales para la aplicación del acuerdo, radican en apurar a la UE a que ordene a los países miembros que aceleren sus trámites, para no quedar inclumpliendo el acuerdo que se firmó en enero de este año, después de más de 26 años de arduas negociaciones.

El comunicado oficial del gobierno argentino señala además que de esta manera "la unión Europea y el Mercosur consolidan una de las mayores áreas económicas del mundo: más de 700 millones de personas y un PBI de 22 billones de dólares" suman al nuevo mercado común entre los dos bloques regionales.

Quirno explicó que el acuerdo "permitirá eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y proyecta un crecimiento significativo de las exportaciones argentinas en los próximos años".

Finalmente, el comunicado del gobierno argentino señala que "este acuerdo constituye un paso clave para fortalecer la inserción internacional de la Argentina, ampliar mercados, atraerinversiones y consolidaruna integración estratégica con uno de los principales bloques económicos el mundo".

El tratado apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con la reducción de aranceles, facilitar las inversiones y establecer reglas comunes en comercio, servicios y compras públicas.

Para la Argentina, el acuerdo representa una oportunidad estratégica para ampliar exportaciones, diversificar destinos y mejorar el acceso a un mercado de alto poder adquisitivo como el europeo. La UE eliminaría de manera gradual aranceles que hoy encarecen productos argentinos clave, mientras que el Mercosur abriría su mercado a bienes industriales y tecnológicos europeos, en un esquema de desgravación progresiva.

A priori, los sectores argentinos más favorecidos son los vinculados al agro y la agroindustria, principal fortaleza exportadora del país. La carne vacuna aparece como uno de los grandes ganadores, con cuotas ampliadas y menores impuestos de ingreso al mercado europeo. También se beneficiarían la carne aviar, los lácteos, el trigo, el maíz, el arroz, la soja y sus derivados, además de las economías regionales, como vinos, frutas, cítricos y productos orgánicos.

La apertura de mercados europeos no garantiza por sí sola que los productores argentinos obtendrán beneficios automáticos si no se adaptan a los estándares sanitarios, fitosanitarios y medioambientales exigidos por la UE, que son más estrictos que los de muchos mercados emergentes.

Otro sector con potencial es el de la energía, en particular los biocombustibles, donde la Argentina tiene escala y competitividad. La industria alimenticia en general -alimentos procesados y con valor agregado- podría aprovechar la mayor previsibilidad comercial y las reglas claras para exportar.

Además, aunque la apertura es significativa, muchos sectores sensibles estarán sujetos a cuotas y salvaguardias, lo que limita el potencial de exportación sin aranceles. Esto añade incertidumbre sobre el ritmo real de aumento de las exportaciones argentinas a Europa.

En el plano interno, algunos analistas advierten que la competencia europea podría impactar a industrias locales menos competitivas.

La eliminación progresiva de barreras para bienes industriales europeos - en áreas como maquinaria, automotriz y productos químicos - podría poner presión sobre sectores argentinos con menores economías de escala.

La idea de Milei es presentarlo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias y agradecer el apoyo a bloques aliados este domingo en su discurso ante el Congreso, mientras que también anunciará el envío de otro acuerdo de apertura comercial firmado recientemente con los Estados Unidos.