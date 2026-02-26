Netflix arrasa con la comedia romántica más vista en Argentina y es la película del momento

El relato combinó humor, identidad y reencuentro. Toula no solo buscó cumplir un deseo familiar. Buscó reconstruir un pasado. Y en ese proceso, la película apostó por escenas cargadas de costumbrismo, paisajes mediterráneos y situaciones disparatadas.

El fenómeno de "Mi gran boda griega" y sus películas

Para entender el peso de Mi gran boda griega 3, hay que mirar hacia atrás. En 2003, Mi gran boda griega se convirtió en un fenómeno global. La cinta fue nominada al Oscar como Mejor guion original y se transformó en la comedia romántica más taquillera de la historia del cine.

Dirigida por Joel Zwick y escrita por la propia Vardalos, la historia presentó a Fotoula “Toula” Portokalos, una joven greco-estadounidense que se enamoró de un hombre no griego, interpretado por John Corbett. El conflicto fue simple pero efectivo. La familia esperaba que Toula se casara con un hombre griego. Ella eligió el amor. Y ese choque cultural derivó en una boda inolvidable, cargada de humor y tradición.

En 2016 llegó la segunda parte. La expectativa fue alta. Sin embargo, la recaudación fue considerablemente menor. La secuela obtuvo alrededor de 60 millones de dólares, lejos de los números históricos de la original. Esa diferencia marcó un precedente.

Con Mi gran boda griega 3, el desafío fue aún mayor. La tercera entrega llegó primero a salas y luego desembarcó en streaming con un objetivo claro: mejorar su rendimiento y acercarse, al menos simbólicamente, al impacto que tuvo la película original.

Qué dijo la crítica y por qué divide opiniones

En IMDb obtuvo una calificación de 5.2 sobre 10. En Rotten Tomatoes alcanzó apenas un 30% de aprobación. Las reseñas señalaron que la fórmula se sintió repetida. Que el humor no tuvo la frescura de antaño. Y que el guion no logró el equilibrio entre nostalgia y renovación.

Sin embargo, el público fiel encontró otro valor. La película ofreció 91 minutos de duración, una historia ligera y n viaje a Grecia. En tiempos donde las plataformas compiten minuto a minuto, esa combinación puede ser suficiente.

El elenco de "Mi gran boda griega 3"

Nia Vardalos no solo protagonizó la saga, sino que también la escribió. En esta tercera entrega volvió a ponerse en la piel de Toula. Lo hizo más de veinte años después del estreno original. Y esa continuidad otorgó coherencia al personaje.

Vardalos entendió que la esencia debía mantenerse. Familia, tradición, choques culturales y humor físico. Pero también buscó que el viaje a Grecia aportara una dimensión más íntima. El duelo entre pasado y presente atravesó toda la película.

