“Lo tiraron al piso, lo patearon y se lo llevaron entre cinco”, denunciaron al aire. El trabajador terminó con un corte en el rostro y fue esposado. Luego lo trasladaron al interior del estacionamiento, donde permaneció varios minutos fuera de la vista de sus compañeros. Esposado.

La situación generó indignación entre los periodistas presentes. “No había manifestantes en ese sector, éramos todos prensa. Estábamos en el lugar que el propio operativo dispuso para trabajar”, remarcaron. Otros camarógrafos también resultaron afectados por el gas pimienta.

Las imágenes evidencian que la agresión se produjo en un contexto sin disturbios en esa zona. La protesta de Greenpeace había sido reducida y los detenidos ya estaban siendo cargados en los móviles. Sin embargo, el despliegue policial avanzó sobre los trabajadores de prensa con empujones y gas.

Agresión en el Congreso Salvaje agresión policial contra un equipo de A24 que cubría una protesta en el Congreso. (Foto: captura de video)

Tras varios minutos de incertidumbre, personal médico ingresó al estacionamiento para asistir a los heridos, entre ellos el propio camarógrafo y la cronista, que debió retirarse momentáneamente por el ardor en los ojos producto del gas pimienta.

Ya cerca de las 9, el camarógrafo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Fuentes oficiales indicaron que sería liberado a la brevedad.