Salvaje agresión policial contra un equipo de A24 que cubría una protesta en el Congreso
El camarógrafo Facundo Tedeschini y la cronista, Agustina Binotti, de A24, grababan una protesta de activistas de Greenpeace cuando efectivos policiales avanzaron con gas pimienta y empujones. Tedeschini fue pateado en el piso y esposado.
Una violenta secuencia se vivió este jueves a la mañana en las inmediaciones del Congreso, durante la cobertura de una protesta de Greenpeace en la previa de la sesión del Senado donde se tratará la Ley de Glaciares. En medio de un operativo policial, elcamarógrafo Facundo Tedeschini de A24 fue golpeado, arrastrado y detenido por efectivos de la Policía Federal, pese a encontrarse trabajando en el sector asignado a los medios.
El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando la prensa registraba el traslado de unos 12 activistas detenidos. Según el relato en vivo desde el lugar, los uniformados pidieron que los periodistas se corrieran de la entrada del estacionamiento donde estaban los móviles policiales.
“Nos pidieron que nos corramos, nos estábamos corriendo, había trípodes, cables, estábamos en vivo. De repente empezaron a empujar y a tirar gas pimienta”, describió la cronista Agustina Binotti desde el lugar, quien también recibió el químico en el rostro.
En ese contexto, Tedeschiniquedó en medio del avance. Las imágenes muestran cómo un efectivo intenta arrancarle la cámara, lo empuja y lo hace caer. Ya en el piso, varios policías lo rodean, lo golpean y lo arrastran.
“Lo tiraron al piso, lo patearon y se lo llevaron entre cinco”, denunciaron al aire. Eltrabajador terminó con un corte en el rostro y fue esposado. Luego lo trasladaron al interior del estacionamiento, donde permaneció varios minutos fuera de la vista de sus compañeros. Esposado.
La situación generó indignación entre los periodistas presentes. “No había manifestantes en ese sector, éramos todos prensa. Estábamos en el lugar que el propio operativo dispuso para trabajar”, remarcaron. Otros camarógrafos también resultaron afectados por el gas pimienta.
Las imágenes evidencian que la agresión se produjo en un contexto sin disturbios en esa zona. La protesta de Greenpeace había sido reducida y los detenidos ya estaban siendo cargados en los móviles. Sin embargo, el despliegue policial avanzó sobre los trabajadores de prensa con empujones y gas.
Tras varios minutos de incertidumbre, personal médico ingresó al estacionamiento para asistir a los heridos, entre ellos el propio camarógrafo y la cronista, que debió retirarse momentáneamente por el ardor en los ojos producto del gas pimienta.
Ya cerca de las 9, el camarógrafo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía. Fuentes oficiales indicaron que sería liberado a la brevedad.