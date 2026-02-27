Netflix: José Coronado y Ester Expósito brillan con la película española más vista de los últimos años

Su hijo Marcos, interpretado por Pol Monen, fue brutalmente golpeado a la salida de una discoteca. El joven quedó gravemente herido y entró en coma. El hecho sacudió a la familia y marcó el inicio de un descenso emocional para el protagonista. La investigación avanzó lentamente. El sistema judicial no ofreció respuestas inmediatas. Y la desesperación comenzó a transformarse en obsesión.

Jaime decidió no esperar más. Lo que comenzó como un intento de obtener respuestas se convirtió en una espiral de violencia y decisiones extremas. Cada paso lo alejó más de la legalidad y lo acercó a un territorio moral peligroso. La película construyó tensión a partir de esa transformación. El espectador fue testigo de cómo un padre desesperado cruzó límites que jamás imaginó cruzar.

Tu hijo Netflix 3

El thriller que impactó en cines y renació en streaming

Cuando Tu hijo se estrenó en la pantalla grande en 2018, generó repercusión inmediata en España. El público respondió con interés y la crítica destacó el trabajo actoral y la tensión sostenida durante toda la trama.

Un año más tarde, en 2019, la película aterrizó en Netflix. Allí encontró una nueva audiencia. Usuarios de distintos países la descubrieron y la ubicaron entre las recomendaciones más vistas del género.

El reconocimiento también llegó en forma de premios y nominaciones. José Coronado fue nominado a Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya 2019 por su interpretación. Además, la película fue seleccionada en la competencia oficial de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, uno de los festivales más prestigiosos del país.

Tu hijo Netflix 4.jpg

José Coronado y una actuación reconocida

José Coronado sostuvo la película con una interpretación contenida y poderosa. Su Jaime Jiménez no fue un héroe clásico. Fue un hombre quebrado, vulnerable e impulsivo. El actor mostró matices. Pasó del dolor silencioso a la ira descontrolada. Esa evolución fue uno de los puntos más elogiados por la crítica especializada.

La nominación en los Premios Goya confirmó el impacto de su trabajo. No se trató solo de una historia de suspenso. Fue un estudio sobre la fragilidad humana cuando la tragedia golpea.

El elenco de "Tu hijo" con José Coronado

José Coronado

Ana Wagener

Asia Ortega

Pol Monen

Ester Expósito

Tu hijo Netflix 3.jpg

Por qué volvió a ser tendencia en Netflix

En 2026, con un catálogo saturado de estrenos, resultó llamativo que una película de 2018 volviera a captar la atención. Sin embargo, la explicación fue simple. Los usuarios buscaron historias intensas, realistas y con actuaciones sólidas. Tu hijo ofreció eso.

El algoritmo de Netflix impulsó títulos con alto nivel de retención. Y este thriller cumplió con ese requisito. La tensión constante invitó a verlo sin interrupciones. Además, el interés por el cine español creció en los últimos años. Series y películas de ese origen encontraron público internacional. Este film se benefició de esa tendencia.

Mirá el tráiler de "Tu hijo", la película