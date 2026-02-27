Polémica en Gran Hermano 2026: un error desató acusaciones de fraude en pleno vivo

Embed

Cuál fue el llamativo error que se escapó al aire de Gran Hermano en medio de la triste salida de Daniela De Lucía

En la noche del miércoles tuvo lugar la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe, y un detalle llamó la atención por posibles retoques en la edición.

En redes sociales, distintos usuarios señalaron que la producción del programa conducido por Santiago del Moro habría modificado el video de Daniela De Lucía justo antes de que se retirara del reality.

El detalle que delató la maniobra fue una cartera que la participante llevaba al caminar hacia el confesionario, pero que desapareció sorpresivamente al entrar.

La polémica se intensificó porque ocurrió en un momento delicado para la concursante. Daniela abandonó el aislamiento este miércoles tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre.

De acuerdo con el comunicado oficial de Telefe, el hombre de 81 años atravesaba complicaciones de salud que habían motivado su internación, y por ello el equipo de psicólogos ofreció acompañamiento inmediato a la escritora.

El error de continuidad captó la atención de los seguidores del reality, quienes cuestionaron el manejo de las imágenes. En la secuencia inicial, De Lucía sostenía su bolso con el brazo mientras atravesaba el pasillo. Sin embargo, la cámara interna del confesionario la registró con las manos vacías, evidenciando que el clip unía momentos distintos.