Polémica en Gran Hermano 2026: un error desató acusaciones de fraude en pleno vivo

Los errores técnicos en televisión suelen pasar desapercibidos, pero cuando ocurren en un programa tan visto como Gran Hermano, se convierten en tema de debate inmediato.
Un error en plena gala de Gran Hermano encendió las redes y reavivó las sospechas de sus detractores.
En la gala del jueves, el intento de generar tensión con la lectura de los salvados se vio opacado por un fallo en pantalla. Justo antes de que Santiago del Moro abriera el sobre, apareció en el graph la frase: "La gente hizo que Manu abandone la placa".
La reacción fue instantánea. En X, los usuarios no tardaron en ironizar sobre lo sucedido: "Se mandaron solos al frente"; "Mirá si van a sacar al ex de Zoe, se quedan sin contenido"; "Todo arreglado"; "Y las manitos que mete la producción también se hacen antes jaja" y "Segundo acomodo. El primero fue hacerle creer a la gente que iban a hacer casting y la otra, hacerles creer que su voto decide algo".
El episodio alimentó las sospechas de quienes sostienen que el reality está “arreglado” o guionado, aunque en esta ocasión la explicación fue mucho más simple. La votación ya estaba cerrada y el nombre estaba en manos de la escribana dentro del sobre. El operador del graph, según trascendió, habría enviado la placa antes de tiempo y eso generó la confusión. En definitiva, lo que se interpretó como una maniobra de producción terminó siendo un error humano.
En la noche del miércoles tuvo lugar la primera gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe, y un detalle llamó la atención por posibles retoques en la edición.
En redes sociales, distintos usuarios señalaron que la producción del programa conducido por Santiago del Moro habría modificado el video de Daniela De Lucía justo antes de que se retirara del reality.
El detalle que delató la maniobra fue una cartera que la participante llevaba al caminar hacia el confesionario, pero que desapareció sorpresivamente al entrar.
La polémica se intensificó porque ocurrió en un momento delicado para la concursante. Daniela abandonó el aislamiento este miércoles tras recibir la noticia del fallecimiento de su padre.
De acuerdo con el comunicado oficial de Telefe, el hombre de 81 años atravesaba complicaciones de salud que habían motivado su internación, y por ello el equipo de psicólogos ofreció acompañamiento inmediato a la escritora.
El error de continuidad captó la atención de los seguidores del reality, quienes cuestionaron el manejo de las imágenes. En la secuencia inicial, De Lucía sostenía su bolso con el brazo mientras atravesaba el pasillo. Sin embargo, la cámara interna del confesionario la registró con las manos vacías, evidenciando que el clip unía momentos distintos.