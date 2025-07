Este 31 de julio no es un día más. Mercurio retrógrado hace conjunción con el Sol en Leo, y eso se traduce en una oportunidad de reconexión emocional muy potente. No es un día para hacer mil cosas, sino para hacer una sola… con conciencia. El horóscopo de hoy no viene a darte respuestas externas, sino a recordarte que muchas de ellas ya están adentro tuyo.