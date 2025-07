No todos los tránsitos emocionales tienen que ser caóticos. A veces, la transformación ocurre en silencio, como una certeza que se asienta de a poco. El trígono Luna-Plutón no te obliga a cambiar, pero te muestra lo que ya no podés seguir negando. Es un día para sentir con profundidad, aunque eso signifique conectar con viejas heridas.