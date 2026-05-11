Aumento de colectivos y trenes en el AMBA: el Gobierno analiza subas escalonadas hasta septiembre

La Secretaría de Transporte de la Nación anunció este lunes los posibles nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarían a aplicarse desde el 18 de mayo.
La Secretaría de Transporte de la Nación propuso nuevos cuadros tarifarios para las líneas nacionales que circulan en el AMBA. Podría haber incrementos mensuales en colectivos y fuertes subas en los trenes.
Aumento de colectivos y trenes del AMBA: el Gobierno analiza subas escalonadas hasta septiembre.
La Secretaría de Transporte de la Nación anunció este lunes los posibles nuevos aumentos en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con subas escalonadas que comenzarían a aplicarse desde el 18 de mayo.
Las tarifas alcanzarían a las líneas de colectivo nacionales, es decir, aquellas que cruzan entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia y dependen de la órbita nacional.
Sería en tres aumentos mensuales consecutivos en el caso del boleto de colectivos y en cinco para los trenes suburbanos.
La Secretaría de Transporte lanzó un procedimiento de Participación Ciudadana, mediante el cual durante tres días los interesados pueden opinar sobre el plan oficial para incrementar los boletos de manera gradual. Tras ese paso formal, el Gobierno estará en condiciones de aplicar el primer tramo de suba de tarifas del transporte público de pasajeros.
Para el caso de los colectivos, el aumento para el boleto en mayo sería de 2% sobre el actual cuadro tarifario vigente y acumularía un alza de 6% hacia el 15 de julio.
Con este esquema, el boleto mínimo pasaría de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, para quienes no la tengan nominalizada, el valor ascendería a $1.428.
Mayo
El incremento más fuerte se podría dar en las tarifas de trenes del AMBA, donde el Gobierno aplicaría aumentos consecutivos durante cinco meses. El cronograma anunciado por la Secretaría de Transporte establece:
Las subas comenzarían a regir también a mitad de cada mes, en línea con lo que venían anticipando las empresas del sector.
Con los cambios dispuestos por el Gobierno, quedarían de la siguiente manera para los usuarios con SUBE registrada:
Mayo
La posible actualización tarifaria se conoce luego de varios meses de conflicto entre el Gobierno nacional y las empresas de transporte por subsidios, deudas y reducción de frecuencias en distintas líneas del AMBA.
La discusión se concentró especialmente en las líneas bajo jurisdicción nacional, que son las que conectan distintos distritos del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.