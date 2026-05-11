Aumento de colectivos y trenes en el AMBA: el Gobierno analiza subas escalonadas hasta septiembre

Para el caso de los colectivos, el aumento para el boleto en mayo sería de 2% sobre el actual cuadro tarifario vigente y acumularía un alza de 6% hacia el 15 de julio.

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Con este esquema, el boleto mínimo pasaría de $700 a $714 para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada. En cambio, para quienes no la tengan nominalizada, el valor ascendería a $1.428.

Mayo

• Boleto mínimo de 0 a 3 km: $714

de 0 a 3 km: • 3-6 km: $807,07

• 6-12 km: $894,17

• 12-27 km: $983,78

• Más de 27 km: $1085,49.

El mayor impacto será en los trenes

El incremento más fuerte se podría dar en las tarifas de trenes del AMBA, donde el Gobierno aplicaría aumentos consecutivos durante cinco meses. El cronograma anunciado por la Secretaría de Transporte establece:

18% de aumento en mayo

15% en junio

13% en julio

12% en agosto

10% en septiembre

Las subas comenzarían a regir también a mitad de cada mes, en línea con lo que venían anticipando las empresas del sector.

Con los cambios dispuestos por el Gobierno, quedarían de la siguiente manera para los usuarios con SUBE registrada:

Mayo

El boleto mínimo costará $330 para los usuarios con tarjeta SUBE registrada.

costará para los usuarios con tarjeta SUBE registrada. El boleto segundo sección saldrá $429.

saldrá El boleto tercera sección costará: $528.

La medida llega tras meses de tensión por subsidios y frecuencias

La posible actualización tarifaria se conoce luego de varios meses de conflicto entre el Gobierno nacional y las empresas de transporte por subsidios, deudas y reducción de frecuencias en distintas líneas del AMBA.

La discusión se concentró especialmente en las líneas bajo jurisdicción nacional, que son las que conectan distintos distritos del conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.