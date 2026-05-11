Brote mortal de hantavirus en el crucero de lujo: temor por una nueva confirmación

En paralelo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó que uno de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados presentó un resultado positivo leve para la cepa Andes del virus. Otro pasajero también mostró síntomas compatibles con la enfermedad.

Cómo comenzó el brote de hantavirus en el crucero Hondius

El crucero había partido desde el sur de Argentina en marzo y realizó escalas en la Antártida y otros destinos antes de dirigirse hacia el Atlántico Norte.

El brote fue reportado oficialmente ante la Organización Mundial de la Salud el pasado 3 de mayo, cuando comenzaron a detectarse cuadros respiratorios graves entre los pasajeros.

Sin embargo, la primera señal de alarma surgió un día antes en Johannesburgo, donde un ciudadano británico fue internado en terapia intensiva luego de abandonar el barco. Desde entonces, la situación sanitaria empeoró rápidamente.

Tres muertos y una evacuación internacional

Hasta ahora murieron:

Una pareja de nacionalidad neerlandesa

Un ciudadano alemán

El cadáver de este último todavía permanece en el barco y será desembarcado una vez que el buque llegue a Países Bajos.

En total, ya fueron evacuadas y repatriadas 94 personas de distintos países, mientras que este lunes se concretará la salida de los últimos 24 pasajeros que continúan a bordo.

El operativo está siendo coordinado por las autoridades españolas luego de que el crucero quedara anclado frente a Tenerife.

Los últimos vuelos de evacuación

La ministra de Sanidad española, Mónica García, confirmó que durante este lunes despegarán dos vuelos especiales para completar la evacuación. Uno de los aviones partirá hacia Países Bajos con 18 pasajeros de distintas nacionalidades europeas.

El segundo vuelo tendrá destino a Australia y trasladará a seis pasajeros, entre ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y otros países asiáticos.

Una vez finalizado el operativo, el barco navegará hacia Países Bajos, donde será sometido a una profunda desinfección.

Quién es el único argentino que estaba a bordo del crucero

Argentino crucero hantavirus Carlos Ferello es el único argentino que estaba a bordo del buque.

Uno de los que está aislado en Países Bajos es Carlos Ferello, el único argentino que estaba a bordo del buque. Este ingeniero jubilado, que reside en la Ciudad de Buenos Aires, habló el domingo en diferentes canales de televisión y contó su vivencia a bordo del crucero donde murieron tres personaspor la infección.

Ferello decidió embarcarse en Ushuaia porque le gusta navegar. Sin embargo, nunca creyó que todo iba a terminar de esta manera. “Fue distinto a lo que había pensado, fue una desgracia, ahora tenemos que pasar unos días en cuarentena, vamos viendo”, dijo en diálogo con TN.

"El 20 de marzo hizo el recorrido previo a la Península Antártica. Estábamos llegando cerca de Tristán da Cunha. Ya habían avisado que había un matrimonio neerlandés que estaba enfermo, que había presentado síntomas, pero ninguno sospechaba nada. Hasta que un día comunica el capitán que el neerlandés había muerto. Ahí no se sospechaba nada; eran personas de edad, tenían un cuadro de fiebre, se lo trató como una infección y pasaron los días", dijo.

“Tristán da Cunha es la isla más remota del mundo, así que tuvimos que viajar hasta Santa Elena. Ahí sí hay aeropuerto, está más organizado. Allí bajó la esposa y los llevaron en un vuelo a Johannesburgo. Pero cuando llegó, falleció también. En ese momento fue cuando se prendieron todas las alarmas. Empezaron a hacer análisis y empezaron a delinear que teníamos que estar aislados”, agregó sobre el comienzo de las sospechas.

“Esto no es COVID”: las autoridades intentan calmar el terror

El brote despertó preocupación global debido al antecedente de la pandemia de COVID-19 y a la posibilidad de contagio entre pasajeros. Sin embargo, organismos sanitarios internacionales buscaron transmitir tranquilidad y remarcaron que el hantavirus tiene una capacidad de transmisión mucho menor.

“Esto no es COVID y no queremos tratarlo como si lo fuera”, afirmó el director interino de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Jay Bhattacharya.

El especialista explicó que los pasajeros estadounidenses tendrán la opción de realizar aislamiento domiciliario o cumplir cuarentena en un centro especial en Nebraska.

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, recomendó una cuarentena preventiva de 42 días para todos los pasajeros del crucero.

Qué se sabe sobre el hantavirus detectado

hantavirus La cepa Andes de ratones infectados -detectada en este caso- puede contagiarse de persona a persona.

El hantavirus suele transmitirse a través del contacto con roedores salvajes infectados. Sin embargo, la cepa Andes -detectada en este caso- puede contagiarse de persona a persona en situaciones excepcionales de contacto estrecho.

Pese a ello, el Ministerio de Sanidad español aclaró que no se detectaron roedores dentro del barco y aseguró que el riesgo para la población general es “muy bajo”.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias internacionales continúan monitoreando a todos los pasajeros y tripulantes del crucero para evitar nuevos contagios.