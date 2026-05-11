A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
TRISTEZA

El dramático momento de Raquel Mancini: murió su mamá y surgió una oscura denuncia

La ex modelo Raquel Mancini despidió a su madre Norma con profundo dolor desde las redes sociales y lanzó una firme advertencia.

11 may 2026, 08:45
El dramático momento de Raquel Mancini: murió su mamá y surgió una oscura denuncia
El dramático momento de Raquel Mancini: murió su mamá y surgió una oscura denuncia

El dramático momento de Raquel Mancini: murió su mamá y surgió una oscura denuncia

Raquel Mancini tuvo una carrera brillante en el modelaje siendo una de las referentes de la pasarala de los 90 y hace varios años se alejó de los medios. En los últimos días, desde las redes sociales, la ex modelo expuso una dolorosa pérdida que la atravisa.

Desde su cuenta de Instagram, Raquel Mancini despidió con profundo dolor a su madre Norma. A través de varios mensajes, comunicó el fallecimiento de su mamá, dedicándole mensajes emotivos y también dejando una dura denuncia.

La ex modelo abrió su corazón en medio de su momento más triste y despidió con sentidos mensajes a su madre y dejó en claro además que seguirá adelante en su lucha a quienes "abandonaron" a la mujer.

raquel mancini posteo muerte madre

“#Ma, QDEP, te amo. Te voy a extrañar mucho! Roto el corazón. A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos! Tranky, ma, te amo”, escribió Raquel Mancini, en un mensaje cargado de dolor y que también revela un punto a resolver detrás de la muerte de su madre, sin dar demasiadas precisiones de lo sucedido.

La ex modelo acompañó sus publicaciones con distintas imágenes junto a su mamá y también recordó a su padre. “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!”, comentó con profunda emoción.

Fueron varias las publicaciones donde recordó reflejó el dolor que siente por la pérdida de su amada mamá: "QDEP Ma, tengo el corazón roto. Hoy 05/2026, No sé cómo voy a seguir sin vos".

"Ma, Te ame Ayer, Hoy y Mañana. Estoy rota. Te vas a encontrar con Papá. QDEP ¡Besos al Cielo!", indicó en otro posteo en las redes sociales donde sus seguidores enviaron sus muestas de afecto en este duro momento que vive.

raquel mancini posteo muerte madre 2

Raquel Mancini y el terrible relato de la violencia que sufrió de una ex pareja

La ex modelo Raquel Mancini estuvo invitada al programa A la Tarde (América Tv) en mayo de 2025 y recordó con profunda angustia el calvario que vivió al lado de una ex pareja durante un vínculo de cinco años.

"Fue mi pareja cinco años. Empezó con violencia de género, levantándose a las tres de la mañana y prendiendo la luz, celoso hizo que yo dejara de trabajar", comenzó Raquel Mancini su crudo relato ante Karina Mazzocco.

Y continuó: "Yo tonta vendí mi departamento que tenía un precio y lo regalé. Hoy vale mucho más. Él era representante de jugadores de fútbol. En ese momento los jugadores pedían lo primero una camioneta. Mi camioneta que había llegado de afuera, cuando se importaban".

La ex modelo contó que se había operado la boca y su pareja la golpeó por que le gustó cómo le había quedado el retoque estético: "A él le encantó y me pegó una piña con todo acá (señala su boca) y empezó a sangrar, así de loco como lo escuchas, porque decía que iba a volver a la tele y que todos iban a estar atrás mío. Me desfiguró".

Raquel Mancini contó por qué no denunció ese episodio: "En ese momento yo no quería que se enterara mi familia. En ese momento, yo me aislé y él me aisló. En realidad, yo me aislé, viéndolo en terapia, yo me aislé".

La ex modelo contó que incluso se mudó de casa y se distanció de sus seres queridos: "Me fui a vivir a Quilmes y dejé todo mi entorno para alejarme de él, de mi familia, de mi sobrinita que recién había nacido. Los fotógrafos no llegaban a hacer guardia ahí".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Raquel Mancini
Banner seguínos en google Primicias Ya

Lo más visto