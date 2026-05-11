El dramático momento de Raquel Mancini: murió su mamá y surgió una oscura denuncia

“#Ma, QDEP, te amo. Te voy a extrañar mucho! Roto el corazón. A esos que hicieron abandono de persona, vamos por todos! Tranky, ma, te amo”, escribió Raquel Mancini, en un mensaje cargado de dolor y que también revela un punto a resolver detrás de la muerte de su madre, sin dar demasiadas precisiones de lo sucedido.

La ex modelo acompañó sus publicaciones con distintas imágenes junto a su mamá y también recordó a su padre. “Te amamos, ayer, hoy y siempre. Un beso al cielo, ¡te vas a encontrar con papá!”, comentó con profunda emoción.

Fueron varias las publicaciones donde recordó reflejó el dolor que siente por la pérdida de su amada mamá: "QDEP Ma, tengo el corazón roto. Hoy 05/2026, No sé cómo voy a seguir sin vos".

"Ma, Te ame Ayer, Hoy y Mañana. Estoy rota. Te vas a encontrar con Papá. QDEP ¡Besos al Cielo!", indicó en otro posteo en las redes sociales donde sus seguidores enviaron sus muestas de afecto en este duro momento que vive.

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Raquel Mancini y el terrible relato de la violencia que sufrió de una ex pareja

La ex modelo Raquel Mancini estuvo invitada al programa A la Tarde (América Tv) en mayo de 2025 y recordó con profunda angustia el calvario que vivió al lado de una ex pareja durante un vínculo de cinco años.

"Fue mi pareja cinco años. Empezó con violencia de género, levantándose a las tres de la mañana y prendiendo la luz, celoso hizo que yo dejara de trabajar", comenzó Raquel Mancini su crudo relato ante Karina Mazzocco.

Y continuó: "Yo tonta vendí mi departamento que tenía un precio y lo regalé. Hoy vale mucho más. Él era representante de jugadores de fútbol. En ese momento los jugadores pedían lo primero una camioneta. Mi camioneta que había llegado de afuera, cuando se importaban".

La ex modelo contó que se había operado la boca y su pareja la golpeó por que le gustó cómo le había quedado el retoque estético: "A él le encantó y me pegó una piña con todo acá (señala su boca) y empezó a sangrar, así de loco como lo escuchas, porque decía que iba a volver a la tele y que todos iban a estar atrás mío. Me desfiguró".

Raquel Mancini contó por qué no denunció ese episodio: "En ese momento yo no quería que se enterara mi familia. En ese momento, yo me aislé y él me aisló. En realidad, yo me aislé, viéndolo en terapia, yo me aislé".

La ex modelo contó que incluso se mudó de casa y se distanció de sus seres queridos: "Me fui a vivir a Quilmes y dejé todo mi entorno para alejarme de él, de mi familia, de mi sobrinita que recién había nacido. Los fotógrafos no llegaban a hacer guardia ahí".