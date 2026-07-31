Astrología y bienestar: el portal de agosto y cómo renovar la energía psicofísica este fin de semana

Desde la psicología holística, la carga emocional que arrastramos desde julio debe ser procesada con amabilidad. Guardar rencores, rumiar frustraciones laborales o sostener exigencias desmedidas solo genera una fuga constante de vitalidad que debilita el sistema inmunológico.

Para acompañar este proceso de renovación, los especialistas recomiendan realizar prácticas de enraizamiento o grounding durante el sábado y domingo. Caminar descalzo sobre el césped o la tierra, realizar estiramientos conscientes y tomar baños de sol matinales ayudará a recalibrar el reloj biológico y despejar la mente.

En el terreno nutricional, el inicio de agosto invita a incorporar infusiones herbales amargas o digestivas —como el té de verde, la carqueja o el tradicional sahumado del hogar— para simbolizar la limpieza de las viejas energías y preparar la vasija corporal para recibir la abundancia del nuevo ciclo.

Aprovechar este fin de semana de transición para descansar con calidad, nutrir el cuerpo con alimentos reales y cultivar pensamientos de gratitud será la estrategia holística más sólida para garantizar un mes de agosto pleno de salud, lucidez y brillo personal.

Sahumar el hogar y adoptar hábitos de alimentación consciente facilitarán la renovación energética para el nuevo mes. Foto: Astrología.

Cuatro ritos de bienestar para iniciar agosto en eje

Sahumado del espacio: Limpiá la energía de tu casa quemando hierbas secas como romero, salvia o ruda para renovar el ambiente.

Contacto con la tierra: Pasá al menos 15 minutos en un parque o jardín conectando con la naturaleza sin el celular encima.

Infusiones limpiadoras: Incorporá tés digestivos y de hierbas para colaborar con la desintoxicación hepática del organismo.

Escribí tu balance de julio: Anotá en un papel qué emociones o hábitos querés soltar y qué intenciones buscás sembrar en agosto.

Preguntas Frecuentes (FAQ)