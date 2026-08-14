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Revelaron una bomba sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Una vez que se casen..."

Se conoció una versión explosiva sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, mientras avanzan los preparativos para la boda.

14 ago 2026, 13:16
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Revelaron una bomba sobre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: Una vez que se casen...

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El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya es uno de los temas más fuertes del espectáculo y promete ser uno de los eventos del año. Con fecha prevista para el 19 de diciembre y una celebración que se llevaría a cabo en Exaltación de la Cruz, la pareja atraviesa un momento clave tras haber confirmado su compromiso en medio de una historia de amor con idas y vueltas.

En ese contexto, comenzaron a conocerse detalles que van más allá de la boda en sí y que tienen que ver con el futuro de la artista. Fue Pochi quien, en Puro Show (El Trece), reveló una información que rápidamente generó repercusión y abrió interrogantes sobre el rumbo profesional de Tini.

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"Lo que a mí me habían contado es que Tini estaba haciendo un par de temas muy buenos, pero una vez que se case, se quiere retirar por dos tres añitos, quiere pausar su carrera. No retirar, sino que pausar, y dedicarse a tener hijos y a la familia, para después volver con todo", contó la panelista, dejando en claro que no se trataría de un adiós definitivo.

La versión sorprendió porque llega en un momento donde la carrera de Tini se encuentra en uno de sus puntos más altos. Con una trayectoria consolidada tanto en la música como en el mundo del espectáculo, la artista viene de sostener un crecimiento constante desde sus inicios y se mantiene como una de las figuras más importantes del pop latino.

Sin embargo, la idea de priorizar lo personal no resulta descabellada dentro del contexto que atraviesa. La relación con De Paul se afianzó con el tiempo, luego de una etapa de separación y posterior reconciliación, hasta llegar a este presente donde ambos apuestan a formar una vida juntos.

De hecho, todo indica que el casamiento no solo será un paso simbólico, sino también un punto de inflexión en la vida de la cantante. Según trascendió, la boda tendría un significado muy especial para ella, no solo desde lo emocional, sino también como inicio de una nueva etapa más enfocada en lo familiar.

Por ahora, no hay confirmación oficial de parte de Stoessel sobre esta posible pausa, pero lo cierto es que la información ya instaló el debate. Mientras tanto, el casamiento sigue tomando forma y todo apunta a que será el comienzo de un cambio profundo en su vida, tanto personal como profesional.

¿Quién es el diseñador del vestido que usará Tini Stoessel en su boda con Rodrigo de Paul?

Tini Stoessel viajó a París para realizar la primera prueba de su vestido de novia, a cargo del diseñador francés Ludovic de Saint-Sernin, y compartió el detrás de escena con sus seguidores en un video de casi ocho minutos, visiblemente emocionada por lo que se venía. Al llegar al atelier se encontró con la sorpresa de que el vestido ya estaba armado en piezas —corsé, pollera y demás partes por separado, para poder ir probando la base y sumando detalles—, algo que la dejó sin palabras. En Puro Show (El Trece), además, trascendió que en el ambiente de la moda especulan con que la cantante optaría por un color off-white o blanco roto para el diseño, en sintonía con su estilo romántico. La publicación generó una ola de mensajes de sus amigas y colegas, como La Joaqui, Sofía Fernández y Stefi Roitman, celebrando el momento.

     

 

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