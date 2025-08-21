Atención! Llega la Luna Negra de agosto: rituales para sellar la energía y atraer abundancia

Muchas personas ponen el foco en qué hacer durante la Luna Negra, pero lo que viene después también es fundamental. El día posterior al fenómeno lunar es ideal para sellar la energía recibida, agradecer y proyectar abundancia.
La Luna Negra no termina al amanecer: el día después es clave para cerrar ciclos y multiplicar intenciones. Te contamos los rituales más simples y efectivos.
Al día siguiente de la Luna Negra, escribí en un papel tres cosas por las que estés agradecido. Quemalo en un recipiente seguro y dejá que el humo se lleve tus palabras al universo.
Pasá sahumerios o palo santo por los rincones de tu casa para eliminar energías densas. Mientras lo hacés, repetí frases positivas de protección.
Antes de dormir, dedicá unos minutos a imaginar con lujo de detalles la vida que querés construir. La energía residual de la Luna Negra potencia la manifestación.
Tomar mucha agua y descansar ayuda a integrar las emociones y pensamientos que la Luna Negra removió.