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Tensión en el aeropuerto: detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo con una pistola cargada

El sospechoso viajaba a Buenos Aires y fue interceptado en un control de rutina dentro del aeropuerto Benjamín Matienzo. La PSA detectó una pistola lista para disparar en el equipaje de mano del hombre.

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Detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo con un arma cargada. 

Detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo con un arma cargada. 

Momentos de tensión se vivieron en el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo de Tucumán, donde un hombre fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) luego de que detectaran un arma de fuego cargada. La pistola estaba en su equipaje de mano antes de abordar un vuelo hacia Buenos Aires.

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El crucero MV Hondius. Reuters

El episodio ocurrió este martes cerca de las 19 en el sector de preembarque, cuando agentes de la PSA realizaban controles de rutina a los pasajeros de una aerolínea low cost. Según el informe policial, el arma fue descubierta al pasar la mochila del pasajero por el escáner de rayos X.

Los efectivos advirtieron inmediatamente la presencia del arma de fuego y actuaron de manera rápida para reducir y detener al hombre, un ciudadano tucumano que pretendía viajar a la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con la información oficial, el arma estaba cargada y lista para disparar, lo que generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban en la terminal aérea. Tras el procedimiento, la PSA secuestró el arma y dejó al sospechoso a disposición de la Justicia Federal.

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El sospechoso viajaba a Buenos Aires y fue interceptado en un control de rutina dentro del aeropuerto Benjamín Matienzo.

El sospechoso viajaba a Buenos Aires y fue interceptado en un control de rutina dentro del aeropuerto Benjamín Matienzo.

Medios locales señalaron que el hombre aseguró que desconocía que llevaba el arma dentro de la mochila. Sin embargo, quedó imputado y, según trascendió, permanecía incomunicado mientras esperaba designar un abogado defensor.

La investigación busca determinar si el arma contaba con la documentación correspondiente y cómo llegó al equipaje de mano sin que el pasajero advirtiera su presencia.

El antecedente que sacudió al aeropuerto de Rosario

El episodio ocurrió apenas días después de otro caso que generó fuerte repercusión en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario.

En aquella oportunidad, dos pasajeros fueron demorados tras un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, luego de que la tripulación alertara a la PSA por una presunta situación de exhibiciones obscenas en primera clase.

Según la denuncia, un hombre y una mujer habrían sido vistos semidesnudos mientras el avión se preparaba para aterrizar. Al arribar a Rosario, efectivos de la PSA subieron a la aeronave y demoraron a ambos pasajeros.

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La mujer acusada negó todo

La mujer involucrada, identificada como S.O., rechazó las acusaciones y aseguró, a través de su defensa, que nunca mantuvo relaciones sexuales durante el vuelo.

Según su versión, todo comenzó por una discusión entre pasajeros y una azafata a raíz de un pedido de whisky durante turbulencias.

La causa quedó en manos de una fiscalía especializada en delitos sexuales de Santa Fe, aunque ambos pasajeros continúan en libertad mientras avanza la investigación.

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