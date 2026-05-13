Tensión en el aeropuerto: detuvieron a un pasajero que intentó abordar un vuelo con una pistola cargada

aeropuerto-tucuman El sospechoso viajaba a Buenos Aires y fue interceptado en un control de rutina dentro del aeropuerto Benjamín Matienzo.

Medios locales señalaron que el hombre aseguró que desconocía que llevaba el arma dentro de la mochila. Sin embargo, quedó imputado y, según trascendió, permanecía incomunicado mientras esperaba designar un abogado defensor.

La investigación busca determinar si el arma contaba con la documentación correspondiente y cómo llegó al equipaje de mano sin que el pasajero advirtiera su presencia.

El antecedente que sacudió al aeropuerto de Rosario

El episodio ocurrió apenas días después de otro caso que generó fuerte repercusión en el aeropuerto internacional Islas Malvinas de Rosario.

En aquella oportunidad, dos pasajeros fueron demorados tras un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá, luego de que la tripulación alertara a la PSA por una presunta situación de exhibiciones obscenas en primera clase.

Según la denuncia, un hombre y una mujer habrían sido vistos semidesnudos mientras el avión se preparaba para aterrizar. Al arribar a Rosario, efectivos de la PSA subieron a la aeronave y demoraron a ambos pasajeros.

SEXO EN EL AVIÓN: HABLÓ LA ABOGADA DE LA MUJER Y DIJO QUE FUE UNA VENGANZA DE LA AZAFATA SEXO EN EL AVIÓN: HABLÓ LA ABOGADA DE LA MUJER Y DIJO QUE FUE UNA VENGANZA DE LA AZAFATA

La mujer acusada negó todo

La mujer involucrada, identificada como S.O., rechazó las acusaciones y aseguró, a través de su defensa, que nunca mantuvo relaciones sexuales durante el vuelo.

Según su versión, todo comenzó por una discusión entre pasajeros y una azafata a raíz de un pedido de whisky durante turbulencias.

La causa quedó en manos de una fiscalía especializada en delitos sexuales de Santa Fe, aunque ambos pasajeros continúan en libertad mientras avanza la investigación.