El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

Lucas Sánchez contra Paula Varela por Ian Lucas

Qué dijo Paula Varela de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Desde las primeras semanas de MasterChef Celebrity (Telefe) comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. La química al aire, algunos intercambios y la cercanía que mostraban en pantalla alimentaron rápidamente las especulaciones de romance entre ambos, aunque con el correr del tiempo el vínculo se habría enfriado hasta terminar en un evidente distanciamiento.

Ahora, en la previa de los Premios Martín Fierro de Televisión del próximo 18 de mayo, volvió a instalarse la tensión entre ellos luego de conocerse cuál habría sido la reacción del influencer al enterarse de que compartiría mesa con la modelo durante la ceremonia que se realizará en el Hotel Hilton.

“Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y obviamente va Evangelina Anderson también iría porque también fue figura”, comenzó Paula Varela en el programa Intrusos (América TV).

Y agregó al respecto: “Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian Lucas pegó el grito en el cielo, no le gustó y es firme en esto: no quiere compartir mesa con Evangelina Anderson ”.

Según detallaron en el ciclo, el pedido ya habría llegado a conocimiento de la modelo y no habría sido bien recibido. “Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada ”, continuó la periodista, dando cuenta del clima incómodo que existiría entre ambos en la previa de la gala.

En medio de este escenario cargado de rumores y tensión, Rodrigo Lussich deslizó una posible alternativa para evitar conflictos durante la ceremonia: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.