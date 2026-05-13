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El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

Ante la repercusión que generaron las versiones sobre una supuesta tensión entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en la previa de los Premios Martín Fierro de Televisión, PrimiciasYa se comunicó con Lucas Sánchez, representante del influencer, para conocer su postura.

13 may 2026, 19:41
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El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson
El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

El enojo del representante de Ian Lucas con Paula Varela por una delicada situación con Eva Anderson

Los Premios Martín Fierro de Televisión llegan rodeados de polémicas y una de las situaciones que más expectativa genera involucra a Ian Lucas y Evangelina Anderson por MasterChef Celebrity (Telefe). La tensión tomó fuerza luego de que Paula Varela contara en Intrusos (América TV) que el influencer no querría compartir mesa con ella durante la ceremonia.

Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian Lucas pegó el grito en el cielo. No le gustó y es firme en esto: no quiere compartir mesa con Evangelina Anderson ”, contó la panelista, dejando en evidencia la tensión que existiría entre ambos en la previa de los premios.

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Para conocer la versión del entorno de Ian Lucas, desde PrimiciasYa nos comunicamos con Lucas Sánchez, representante del influencer, quien desmintió de manera categórica las versiones que había mencionado la periodista. “Lo negamos. Desmiento al 100% que eso sea real. No pedimos ni preguntamos si iba a estar, nada de nada ”, aseguró.

Como si fuera poco, respondió al clip en el que ella se refería a esta supuesta interna entre los exparticipantes del reality culinario: "Sabes que te quiero, pero esto es totalmente mentira. Te operaron".

Lucas Sánchez contra Paula Varela por Ian Lucas

Qué dijo Paula Varela de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Desde las primeras semanas de MasterChef Celebrity (Telefe) comenzaron a circular versiones sobre un posible acercamiento entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. La química al aire, algunos intercambios y la cercanía que mostraban en pantalla alimentaron rápidamente las especulaciones de romance entre ambos, aunque con el correr del tiempo el vínculo se habría enfriado hasta terminar en un evidente distanciamiento.

Ahora, en la previa de los Premios Martín Fierro de Televisión del próximo 18 de mayo, volvió a instalarse la tensión entre ellos luego de conocerse cuál habría sido la reacción del influencer al enterarse de que compartiría mesa con la modelo durante la ceremonia que se realizará en el Hotel Hilton.

Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y obviamente va Evangelina Anderson también iría porque también fue figura”, comenzó Paula Varela en el programa Intrusos (América TV).

Y agregó al respecto: “Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian Lucas pegó el grito en el cielo, no le gustó y es firme en esto: no quiere compartir mesa con Evangelina Anderson ”.

Según detallaron en el ciclo, el pedido ya habría llegado a conocimiento de la modelo y no habría sido bien recibido. “Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada ”, continuó la periodista, dando cuenta del clima incómodo que existiría entre ambos en la previa de la gala.

En medio de este escenario cargado de rumores y tensión, Rodrigo Lussich deslizó una posible alternativa para evitar conflictos durante la ceremonia: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.

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