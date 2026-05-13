Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación de Marcelo Tinelli: "No era sano"

El ciclo conducido por Karina Mazzocco también sumó más declaraciones que Figueroa dio en otro tramo de la entrevista. Santiago Sposato compartió: "Otras frases que no salieron recién en el tape porque está hablando en vivo ahora: 'Fue una excpeción bastante grande el término de mi relación, di mucho y amé mucho, pero fui valiente. Quiero hablar de mí y de mis proyectos. Marcelo y yo terminamos la relación por diferencias e integridad de valores'".

Por último, Gustavo Descalzi aportó un dato: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".

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Con quién está saliendo Marcelo Tinelli

En Puro Show (El Trece), Marcia Frisciotti lanzó una primicia que despertó la atención de todos: el conductor estaría iniciando un nuevo romance.

“Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, anunció Pochi al abrir el tema.

“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”, reveló la panelista, dejando a la audiencia sorprendida.

Sobre la mujer en cuestión, Pochi compartió algunos datos: "Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos".

Las señales de este vínculo ya son públicas. "El otro se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo", agregó Frisciotti, confirmando que la relación se muestra sin ocultarse. “Ya la metió en el círculo familiar”, reaccionó Matías Vázquez con asombro.