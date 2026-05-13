Milett Figueroa rompió el silencio sobre su separación de Marcelo Tinelli: "No era sano"

En A la tarde (América TV), mostraron una entrevista que Milett Figueroa dio en Perú. Allí, la modelo habló abiertamente sobre su separación de Marcelo Tinelli y también se refirió a la nueva relación del conductor con Rossana Almeyda.
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Milett Figueroa habló desde Perú sobre su ruptura con Marcelo Tinelli y de la nueva relación del conductor con Rossana Almeyda.
En A la tarde (América TV), mostraron una entrevista que Milett Figueroa dio en Perú. Allí, la modelo habló abiertamente sobre su separación de Marcelo Tinelli y también se refirió a la nueva relación del conductor con Rossana Almeyda.
"Rompe el silencio Milett Figueroa desde Perú. Esto ocurrió hace instantes. Habla de la separación de Tinelli y también de la nueva novia que es Rossana Almeyda", presentó la noticia Luis Bremer, dando paso al material.
En el fragmento emitido, Milett explicó: "No voy a decir exactamente cuál fue el punto final, pero sí fueron diferencias de valores, integridad de valores en una pareja".
Ante la consulta sobre si la aparición de una nueva pareja podía vincularse con una infidelidad, respondió con firmeza: "Todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como mejor le parezca. Realmente le deseo toda la felicidad del mundo con su nueva pareja, obviamente , si no comete los mismos errores que cometió conmigo va a poder ser muy feliz, pero realmente no quiero hablar de una relación que ya terminé, porque es algo que cerré con mucho agradecimiento. Fui muy feliz en la relación, realmente estuve muy enamorada, terminé la relación estando muy enamorada". Y agregó: "Terminé justamente porque justamente porque no era sano para mí".
El ciclo conducido por Karina Mazzocco también sumó más declaraciones que Figueroa dio en otro tramo de la entrevista. Santiago Sposato compartió: "Otras frases que no salieron recién en el tape porque está hablando en vivo ahora: 'Fue una excpeción bastante grande el término de mi relación, di mucho y amé mucho, pero fui valiente. Quiero hablar de mí y de mis proyectos. Marcelo y yo terminamos la relación por diferencias e integridad de valores'".
Por último, Gustavo Descalzi aportó un dato: "Les voy a decir lo que se decía en Punta del Este. En el último año era toda una pantalla la relación".
En Puro Show (El Trece), Marcia Frisciotti lanzó una primicia que despertó la atención de todos: el conductor estaría iniciando un nuevo romance.
“Tenemos un conductor que recientemente confirmó su separación. Parece que su corazón ya tiene nueva dueña”, anunció Pochi al abrir el tema.
“El nuevo romance es Marcelo Tinelli. Tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda”, reveló la panelista, dejando a la audiencia sorprendida.
Sobre la mujer en cuestión, Pochi compartió algunos datos: "Es argentina, actualmente está viviendo en Miami, fue modelo, estudió varias carreras, entre ellas ciencias políticas, debe tener alrededor de unos cuarenti largos".
Las señales de este vínculo ya son públicas. "El otro se los vio juntos en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo", agregó Frisciotti, confirmando que la relación se muestra sin ocultarse. “Ya la metió en el círculo familiar”, reaccionó Matías Vázquez con asombro.