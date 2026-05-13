Con gol de Lautaro Martínez, el Inter se consagró campeón de la Copa Italia

El Inter de Milán volvió a festejar un título y tuvo, una vez más, a Lautaro Martínez como gran protagonista. El delantero argentino marcó un gol clave en la victoria por 2-0 frente a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia.
El argentino fue determinante a un mes del mundial y sumó un nuevo rótulo con el club italiano, que ya había obtenido la Serie A.
Lautaro antes de marcar el 2-0 (REUTERS)
El Inter de Milán volvió a festejar un título y tuvo, una vez más, a Lautaro Martínez como gran protagonista. El delantero argentino marcó un gol clave en la victoria por 2-0 frente a Lazio y se consagró campeón de la Copa Italia.
Con este triunfo, el conjunto neroazzurro consiguió un nuevo doblete local tras quedarse también con la Serie A, una marca histórica que solo había logrado en las temporadas 2005/06 y 2009/10.
El capitán argentino volvió a ser decisivo en una final. A los 35 minutos del primer tiempo, Lautaro apareció debajo del arco para empujar la pelota y marcar el segundo gol del partido, desatando el festejo de los hinchas del Inter.
El atacante de la Selección argentina atraviesa una temporada extraordinaria: lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 17 tantos y acumula 22 goles y seis asistencias en 39 partidos.
Además, con apenas 26 años, ya se convirtió en el tercer máximo goleador histórico del Inter con 176 conquistas, solo por detrás de Giuseppe Meazza y Alessandro Altobelli.
El partido comenzó parejo y con pocas situaciones de peligro, pero rápidamente el Inter tomó el control del juego.
La apertura del marcador llegó a los 15 minutos luego de un córner ejecutado por Federico Dimarco. Marcus Thuram intentó conectar el centro en el primer palo, pero el balón terminó rebotando en Adam Marusic, que convirtió en contra de su propio arco.
A partir de allí, el equipo dirigido por Cristian Chivu dominó el encuentro y amplió la diferencia gracias a Lautaro Martínez.
La jugada nació tras una presión alta de Denzel Dumfries sobre Nuno Tavares. El neerlandés recuperó la pelota y asistió al delantero argentino, que definió sin oposición ante el arquero Edoardo Motta.
Con este nuevo trofeo, Lautaro Martínez alcanzó su noveno título con la camiseta del Inter: ganó tres Serie A, tres Copas Italia y tres Supercopas italianas.
El delantero bahiense sigue consolidándose como uno de los máximos ídolos contemporáneos del club y llega en un gran momento futbolístico de cara a los próximos compromisos de la Selección argentina.
Lazio, por su parte, intentó reaccionar en el complemento, pero nunca logró incomodar seriamente al conjunto milanés. Lautaro salió reemplazado a los 77 minutos y se llevó una ovación de los hinchas neroazzurros.
El título de Copa Italia coronó una temporada brillante del Inter, que días atrás ya había derrotado 3-0 a Lazio por la Serie A.
El conjunto milanés había llegado a la final tras eliminar a Como, mientras que Lazio dejó en el camino a Atalanta en una serie que se definió por penales.