Con gol de Lautaro Martínez, el Inter se consagró campeón de la Copa Italia

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Además, con apenas 26 años, ya se convirtió en el tercer máximo goleador histórico del Inter con 176 conquistas, solo por detrás de Giuseppe Meazza y Alessandro Altobelli.

Cómo fue la final entre Inter y Lazio

El partido comenzó parejo y con pocas situaciones de peligro, pero rápidamente el Inter tomó el control del juego.

La apertura del marcador llegó a los 15 minutos luego de un córner ejecutado por Federico Dimarco. Marcus Thuram intentó conectar el centro en el primer palo, pero el balón terminó rebotando en Adam Marusic, que convirtió en contra de su propio arco.

A partir de allí, el equipo dirigido por Cristian Chivu dominó el encuentro y amplió la diferencia gracias a Lautaro Martínez.

La jugada nació tras una presión alta de Denzel Dumfries sobre Nuno Tavares. El neerlandés recuperó la pelota y asistió al delantero argentino, que definió sin oposición ante el arquero Edoardo Motta.

Intr Campeón El Inter ganó la Copa Italia.

El impresionante récord de Lautaro en Italia

Con este nuevo trofeo, Lautaro Martínez alcanzó su noveno título con la camiseta del Inter: ganó tres Serie A, tres Copas Italia y tres Supercopas italianas.

El delantero bahiense sigue consolidándose como uno de los máximos ídolos contemporáneos del club y llega en un gran momento futbolístico de cara a los próximos compromisos de la Selección argentina.

Lazio, por su parte, intentó reaccionar en el complemento, pero nunca logró incomodar seriamente al conjunto milanés. Lautaro salió reemplazado a los 77 minutos y se llevó una ovación de los hinchas neroazzurros.

Inter cerró una temporada histórica

El título de Copa Italia coronó una temporada brillante del Inter, que días atrás ya había derrotado 3-0 a Lazio por la Serie A.

El conjunto milanés había llegado a la final tras eliminar a Como, mientras que Lazio dejó en el camino a Atalanta en una serie que se definió por penales.