El Gobierno captó US$300 millones del mercado local y suma dólares para pagar la deuda

En ese marco, uno de los principales desafíos para el equipo económico que encabeza Luis Caputo es lograr conservar una mayor proporción de los dólares captados mediante deuda. La meta es reunir fondos suficientes para afrontar el vencimiento de US$4.200 millones entre capital e intereses previsto para el próximo 9 de julio.

Fuerte interés por los bonos duales

En paralelo, el Tesoro enfrentaba vencimientos en pesos por $11,2 billones. Según estimaciones del mercado, cerca de $10,2 billones estaban en manos de inversores privados.

La Secretaría de Finanzas informó que logró captar $10,71 billones, lo que permitió renovar el 110% de los compromisos. La mayor demanda se concentró en los bonos duales y en la Lecap con vencimiento en septiembre, que explicaron casi el 86% del total adjudicado.

Entre los instrumentos colocados se destacó la Lecap al 30 de septiembre de 2026, que obtuvo $4,48 billones con una tasa efectiva mensual de 2,09% y una tasa efectiva anual de 28,14%.

También se adjudicaron Boncer con vencimiento en mayo y septiembre de 2027, bonos duales ajustados por CER o Tamar para 2028 y 2029, y una Lelink atada al dólar oficial con vencimiento en septiembre de 2026.

La principal novedad de la licitación fue justamente la incorporación del bono dual a 2028. El instrumento buscó captar especialmente el interés de los bancos, ya que permite cubrirse tanto frente a la inflación como ante variaciones de la tasa Tamar, utilizada en depósitos mayoristas.

El contexto de elevada liquidez del sistema financiero también favoreció el resultado de la colocación. Según datos del mercado, los bancos mantenían $4,6 billones depositados a un día en el Banco Central, el nivel más alto desde el 10 de diciembre.