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El Gobierno captó US$300 millones del mercado local y suma dólares para pagar la deuda

El Ministerio de Economía colocó dos Bonar por US$300 millones en el mercado local y consiguió refinanciar más de los vencimientos previstos en pesos.

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Además, logró renovar el 110% de los vencimientos en pesos. (Foto: archivo).

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, consiguió este miércoles captar US$300 millones en el mercado local mediante la colocación de dos bonos en dólares y, además, logró renovar el 110% de los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba esta semana.

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photoNueva conferencia de Manuel Adorni, tras las declaraciones de Patricia Bullrich y la ratificación de Milei como su jefe de Gabinete. (Foto: Captura de TV)

La operación en moneda extranjera se dividió entre el Bonar 2027 y el Bonar 2028. El primero permitió obtener US$150 millones con una tasa del 5,12%, mientras que el segundo sumó otros US$150 millones, aunque con un rendimiento más elevado, de 8,55%.

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El Gobierno refuerza las reservas ante el vencimiento de deuda de julio. (Foto: archivo).

El Gobierno refuerza las reservas ante el vencimiento de deuda de julio. (Foto: archivo).

Ambos instrumentos tenían un tope de emisión de US$150 millones, monto que fue cubierto en su totalidad. La Secretaría de Finanzas prevé realizar este jueves una segunda colocación por otros US$100 millones para cada uno de los bonos.

Con esta nueva colocación, el Gobierno ya acumuló US$2.579 millones obtenidos en el mercado doméstico. Sin embargo, tras el último pago al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro mantenía depósitos por poco más de US$500 millones en el Banco Central.

En ese marco, uno de los principales desafíos para el equipo económico que encabeza Luis Caputo es lograr conservar una mayor proporción de los dólares captados mediante deuda. La meta es reunir fondos suficientes para afrontar el vencimiento de US$4.200 millones entre capital e intereses previsto para el próximo 9 de julio.

Fuerte interés por los bonos duales

En paralelo, el Tesoro enfrentaba vencimientos en pesos por $11,2 billones. Según estimaciones del mercado, cerca de $10,2 billones estaban en manos de inversores privados.

La Secretaría de Finanzas informó que logró captar $10,71 billones, lo que permitió renovar el 110% de los compromisos. La mayor demanda se concentró en los bonos duales y en la Lecap con vencimiento en septiembre, que explicaron casi el 86% del total adjudicado.

Entre los instrumentos colocados se destacó la Lecap al 30 de septiembre de 2026, que obtuvo $4,48 billones con una tasa efectiva mensual de 2,09% y una tasa efectiva anual de 28,14%.

También se adjudicaron Boncer con vencimiento en mayo y septiembre de 2027, bonos duales ajustados por CER o Tamar para 2028 y 2029, y una Lelink atada al dólar oficial con vencimiento en septiembre de 2026.

La principal novedad de la licitación fue justamente la incorporación del bono dual a 2028. El instrumento buscó captar especialmente el interés de los bancos, ya que permite cubrirse tanto frente a la inflación como ante variaciones de la tasa Tamar, utilizada en depósitos mayoristas.

El contexto de elevada liquidez del sistema financiero también favoreció el resultado de la colocación. Según datos del mercado, los bancos mantenían $4,6 billones depositados a un día en el Banco Central, el nivel más alto desde el 10 de diciembre.

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