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Auriculares inalámbricos: cómo limpiarlos correctamente para evitar infecciones

Mantener los auriculares libres de suciedad y humedad es clave para proteger la salud auditiva, prevenir molestias como la picazón y prolongar la vida útil del dispositivo.

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Mantener los auriculares libres de suciedad y humedad es clave para proteger la salud auditiva

Mantener los auriculares libres de suciedad y humedad es clave para proteger la salud auditiva, prevenir molestias como la picazón y prolongar la vida útil del dispositivo.

La limpieza frecuente de los auriculares inalámbricos resulta esencial para preservar la salud auditiva y prolongar la duración del dispositivo.

Leé también Picazón en la piel: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta
La picazón persistente no siempre se debe al frío, al estrés o a la piel seca. Especialistas advierten que, en algunos casos, puede ser una señal temprana de problemas internos que requieren atención médica.

El uso habitual, especialmente en modelos intrauditivos, genera acumulación de cerumen, sudor, polvo y bacterias, lo que puede comprometer la calidad del sonido y favorecer infecciones como la otitis externa o irritaciones en los oídos.

Pasos recomendados para la limpieza de los auriculares

Almohadillas o puntas removibles (de silicona o espuma)

Se retiran y se lavan con agua tibia y jabón suave neutro. Se enjuagan bien y se dejan secar completamente al aire (al menos varias horas) antes de colocarlas nuevamente. No se utilizan jabones agresivos ni se introducen en lavavajillas.

Superficie externa del auricular y estuche de carga

Se emplea un paño suave de microfibra ligeramente humedecido con agua (o agua micelar para mayor precaución).

Para desinfectar, se humedece levemente el paño con alcohol isopropílico al 70 % (o toallitas desinfectantes al 70-75 %, como las autorizadas por fabricantes), sin aplicar el líquido directamente sobre el dispositivo. Se limpia con movimientos suaves y se deja secar por completo.

Mallas y rejillas del altavoz (zona de salida del sonido)

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Se utiliza un cepillo de cerdas suaves (preferentemente infantil) en seco para eliminar polvo y cerumen superficial.

Para suciedad más adherida, según recomendaciones actualizadas de Apple (2025-2026) para modelos recientes:

  • Se sumerge el cepillo en agua micelar (como Bioderma o Neutrogena, con PEG-6 glicéridos caprílicos/cápricos).

  • Se frota suavemente en círculos sobre las mallas (sin presionar).

  • Se enjuaga el cepillo con agua destilada y se repite el proceso para eliminar residuos.

Se evita el alcohol directamente en estas zonas sensibles, aunque sí se permite en superficies externas.

Agujeros y rejillas pequeñas

Se limpia con cepillo suave en seco o aire comprimido a baja presión (desde 10-15 cm de distancia) para extraer partículas sin introducirlas más adentro. Nunca se emplean objetos punzantes, hisopos con punta dura ni se aplican líquidos directamente.

Los errores que se deben evitar en la limpieza

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  • No se sumergen los auriculares ni el estuche en agua o líquidos.

  • No se utilizan objetos afilados, limpiadores abrasivos, blanqueadores, peróxido, solventes ni detergentes fuertes.

  • No se aplican líquidos directamente en altavoces, micrófonos o puertos.

  • No se emplea aire comprimido a alta presión ni fuentes de calor (secador, etc.).

  • Se deja secar completamente (al menos 2-24 horas si hubo humedad) antes de usar o cargar.

  • Con uso diario o deportivo: limpiar una vez por semana.

  • Con uso ocasional: cada dos semanas.

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