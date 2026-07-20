Astrología: empieza la temporada de Leo y así impacta su fuego cósmico en tu vida

El gran aprendizaje de estos días pasará por liderar la propia vida sin caer en las trampas del orgullo o la vanidad ciega. La verdadera fuerza leonina no reside en buscar la aprobación constante del entorno, sino en encender un fuego interno que sea capaz de inspirar, guiar y elevar a las personas que nos rodean.

Para sintonizar con esta frecuencia cósmica, se recomienda realizar actividades que involucren el movimiento corporal, la expresión artística o la meditación al aire libre. Tomar unos minutos de sol por la mañana, cuidar la postura y respirar de manera consciente te ayudará a absorber esta potente vitalidad y cerrar la semana con absoluta satisfacción.

El ingreso del Sol en Leo durante esta semana inaugura un período cargado de vitalidad, creatividad y autoconfianza para todo el zodíaco. Foto: Astrología.

Claves para aprovechar el fuego leonino esta semana

Reclamá tu espacio: Es el momento oportuno para exponer ideas y proyectos sin timidez en el plano profesional.

Reconectá con el disfrute: Dedicale tiempo a actividades creativas, recreativas o deportivas que eleven tu ánimo.

Fortalecé la autoestima: Reconocé tus propios logros personales antes de depender del aplauso o la aprobación externa.

Evitá las posturas rígidas: El verdadero liderazgo consiste en guiar desde la generosidad y no desde la imposición.

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