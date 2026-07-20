Pablo Quirno cruzó a Rosario Central por una foto de la Selección sin Messi ni Scaloni

Ante esas respuestas, Quirno redobló la apuesta y volvió a explicar su postura: "No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable".

Rosario Central borró a Messi en un posteo para la Selección y fue destrozado en las redes

La publicación de Central generó un intenso debate entre hinchas de distintos equipos. Muchos interpretaron que la elección de la imagen buscó destacar a Lo Celso y, al mismo tiempo, evitar la presencia de Messi por su vínculo con Newell's.

En la imagen sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, pero no figuran ni el capitán argentino ni el entrenador campeón del mundo, ambos identificados con Newell's.

"Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", escribió la cuenta oficial del club junto a la publicación, que rápidamente generó críticas entre los usuarios.

Sin embargo, otros usuarios defendieron al club y señalaron que la fotografía corresponde al encuentro frente a Jordania, un partido en el que Messi no fue titular, por lo que sostuvieron que el capitán no había sido "borrado", sino que simplemente no formaba parte de esa formación.