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Mundial 2026

Pablo Quirno cruzó a Rosario Central por una foto de la Selección sin Messi ni Scaloni

El canciller cuestionó al club rosarino por la imagen elegida para agradecerle a la Selección tras el Mundial 2026. El funcionario apuntó contra la histórica rivalidad con Newell's y desató una fuerte polémica en las redes.

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El Gobierno cruzó a Rosario Central por una foto de la Selección sin Messi ni Scaloni: Siempre se puede ser más odioso

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La controversia comenzó cuando el "Canalla" compartió en sus redes sociales una foto correspondiente al partido ante Jordania, por la fase de grupos del certamen.

Quirno se sumó a la polémica desde su cuenta de X y lanzó un fuerte mensaje contra la institución rosarina: "Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame".

La frase del funcionario apuntó directamente a la histórica rivalidad rosarina, ya que Messi está identificado con Newell's desde su infancia, mientras que Scaloni también tuvo un paso por el club del Parque Independencia.

Ante esas respuestas, Quirno redobló la apuesta y volvió a explicar su postura: "No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable".

Rosario Central borró a Messi en un posteo para la Selección y fue destrozado en las redes

La publicación de Central generó un intenso debate entre hinchas de distintos equipos. Muchos interpretaron que la elección de la imagen buscó destacar a Lo Celso y, al mismo tiempo, evitar la presencia de Messi por su vínculo con Newell's.

En la imagen sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central, pero no figuran ni el capitán argentino ni el entrenador campeón del mundo, ambos identificados con Newell's.

"Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", escribió la cuenta oficial del club junto a la publicación, que rápidamente generó críticas entre los usuarios.

Sin embargo, otros usuarios defendieron al club y señalaron que la fotografía corresponde al encuentro frente a Jordania, un partido en el que Messi no fue titular, por lo que sostuvieron que el capitán no había sido "borrado", sino que simplemente no formaba parte de esa formación.

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