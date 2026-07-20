El reflexivo mensaje de Pedro Rosemblat tras la final del Mundial 2026 que se volvió viral

El periodista también destacó el protagonismo de la Albiceleste en las últimas Copas del Mundo y el legado de sus máximos ídolos.

"Porque de los últimos 12 mundiales jugamos seis finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá. Porque desde el sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta", expresó.

Sobre el final, Rosemblat dejó un mensaje cargado de orgullo por la Selección y por figuras como Lionel Messi y Diego Maradona.

"Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda. Contra todo y contra todos. Con la frente en alto. Con Messi y Maradona. Con ese orgullo que nos hace gritar 'Vamos Argentina' todavía. Y solo nosotros sabemos lo que ese 'todavía' significa. Fue un viaje hermoso. Y hasta acá llegó", concluyó.

El posteo superó rápidamente los cientos de miles de "me gusta" y fue compartido por miles de usuarios, convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas tras el cierre del Mundial 2026.

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras la derrota en la final del Mundial 2026?

Lionel Scaloni habló apenas terminado el partido y también en conferencia de prensa, con la voz quebrada tras la derrota por 1-0 ante España en el Mundial 2026. Reconoció la tristeza por el desenlace, pero destacó el camino recorrido por un plantel que volvió a disputar una final del mundo, y eligió centrar su mensaje en el grupo antes que en explicaciones futbolísticas. "Somos grandes en la victoria y tenemos que ser grandes en la derrota, y nos acordamos de lo hecho. Dimos todo", afirmó el entrenador al cierre del encuentro.

Además de agradecer a los jugadores, Scaloni dejó en suspenso su continuidad al frente de la Selección. Habló con la voz quebrada y eligió centrar su mensaje en el plantel, señalando que tenía "un montón de cosas para decir, pero no vale la pena". Sobre su futuro, en conferencia de prensa se quebró al hablar del tema y adelantó que terminará su contrato hasta fin de año y luego evaluará qué hacer, en línea con lo que había anticipado horas antes en la zona mixta del estadio.