Picazón en los oídos: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta

La picazón en los oídos es una molestia frecuente que puede aparecer de forma repentina y estar vinculada a distintos factores, desde hábitos cotidianos hasta alteraciones en el canal auditivo.

La picazón en los oídos es una molestia frecuente que puede aparecer de forma repentina y resultar muy difícil de aliviar. Aunque muchas personas recurren a hisopos, dedos u otros objetos para rascarse, esos hábitos pueden dañar el canal auditivo y empeorar el cuadro.

Mantener los auriculares libres de suciedad y humedad es clave para proteger la salud auditiva, prevenir molestias como la picazón y prolongar la vida útil del dispositivo.

En la mayoría de los casos, el problema está relacionado con alteraciones en la piel interna del oído. El canal auditivo produce naturalmente cera y aceites que ayudan a proteger e hidratar la zona. Cuando ese equilibrio cambia, pueden aparecer comezón, sensación de oído tapado y molestias persistentes.

Las causas más frecuentes son la resequedad, la acumulación de cerumen y la humedad que queda atrapada después de bañarse o nadar.

También pueden influir alergias, irritaciones por productos químicos y enfermedades de la piel como dermatitis, eccema o psoriasis.

En algunos casos, el síntoma puede estar asociado a infecciones. La otitis externa, frecuente en personas expuestas a piscinas o ambientes húmedos, aparece por la proliferación de bacterias dentro del oído. Los hongos también pueden provocar descamación, ardor y picazón constante.

Los errores más comunes que agravan la picazón en el oído

  • Usar hisopos: empujan la cera hacia el fondo del oído y pueden dañar la piel interna.
  • Introducir objetos: dedos, llaves o clips pueden causar pequeñas heridas dentro del canal auditivo.
  • Aplicar alcohol o agua oxigenada: aumentan la resequedad y alteran la protección natural del oído.
  • Automedicarse: algunas gotas o remedios caseros pueden agravar el cuadro.
  • Ignorar los síntomas: si la picazón dura varios días, puede indicar una afección que necesita tratamiento médico.

Los especialistas recomiendan evitar la aplicación de sustancias dentro del oído sin indicación profesional, especialmente si existen dolores, secreciones o antecedentes de problemas auditivos.

Cuándo consultar a un profesional

Se recomienda acudir a un profesional si aparecen algunos de estos síntomas:

  • Dolor de oído
  • Fiebre o malestar general
  • Salida de líquido o secreciones
  • Sensación persistente de oído tapado
  • Picazón que dura más de una semana
  • Disminución de la audición

