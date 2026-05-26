Picazón en los oídos: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta

En algunos casos, el síntoma puede estar asociado a infecciones. La otitis externa, frecuente en personas expuestas a piscinas o ambientes húmedos, aparece por la proliferación de bacterias dentro del oído. Los hongos también pueden provocar descamación, ardor y picazón constante.
Los errores más comunes que agravan la picazón en el oído
- Usar hisopos: empujan la cera hacia el fondo del oído y pueden dañar la piel interna.
- Introducir objetos: dedos, llaves o clips pueden causar pequeñas heridas dentro del canal auditivo.
- Aplicar alcohol o agua oxigenada: aumentan la resequedad y alteran la protección natural del oído.
- Automedicarse: algunas gotas o remedios caseros pueden agravar el cuadro.
- Ignorar los síntomas: si la picazón dura varios días, puede indicar una afección que necesita tratamiento médico.
Los especialistas recomiendan evitar la aplicación de sustancias dentro del oído sin indicación profesional, especialmente si existen dolores, secreciones o antecedentes de problemas auditivos.
Cuándo consultar a un profesional
Se recomienda acudir a un profesional si aparecen algunos de estos síntomas:
- Dolor de oído
- Fiebre o malestar general
- Salida de líquido o secreciones
- Sensación persistente de oído tapado
- Picazón que dura más de una semana
- Disminución de la audición