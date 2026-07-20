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Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA: el nuevo Top 10 y la posición final de la Scaloneta

Tras la final del Mundial 2026, la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA. ¿Quién ocupa ese lugar ahora?

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Foto: Reuters 

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El desenlace de la máxima competencia del fútbol internacional no solo definió al nuevo dueño de la Copa del Mundo, sino que también generó un impacto inmediato en el ordenamiento estadístico global de las selecciones. Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA contra España. La caída en el partido decisivo en los Estados Unidos obligó al conjunto nacional a ceder la posición de privilegio que ostentaba ante el flamante vencedor de la competencia, marcando una reconfiguración en las ubicaciones de vanguardia. La Albiceleste cedió su lugar después de la caída frente a España por 1-0 en la final, aunque todavía le saca ventaja a Francia, el tercero.

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Las modificaciones numéricas en las planillas oficiales determinaron el ascenso del conjunto ibérico a lo más alto de la clasificación ecuménica. La Selección Argentina cayó al segundo lugar del ranking FIFA y fue superado por España, luego de que el elenco europeo le ganara 1-0 la final del Mundial 2026 y también le arrebatara el primer puesto de la tabla que ahora no se actualizará hasta el 7 de octubre. Las estadísticas oficiales sentenciaron las nuevas realidades de las dos federaciones finalistas: después de haber levantado el trofeo por segunda vez en su historia, la Roja quedó como líder del ranking con 1995,88 puntos y relegó al conjunto de Lionel Scaloni, que defendía el título conseguido en Qatar, al segundo puesto, con 1970,30.

El tránsito de la escuadra nacional por el certamen norteamericano expuso constantes variaciones debido al sistema dinámico de puntuación que rigió durante los días de competencia. Cabe remarcar que como en la competencia la tabla se iba actualizando de manera constante, la Albiceleste, que arrancó la Copa del Mundo como líder y durante el torneo cedió su lugar, había alcanzado la primera posición después de vencer a Inglaterra en la semifinal, pero ahora volvió a caer tras el pitazo final en Nueva Jersey.

Cómo quedó el Top 10 del ranking FIFA tras el Mundial 2026

La tabla general de las mejores selecciones del planeta se reestructuró con potencias europeas y sudamericanas, sumando una sorpresa de la Concacaf.

El cierre del campeonato mundial dejó configuradas las principales posiciones de la siguiente manera:

  • España: 1995,88 puntos (1° puesto).

  • Argentina: 1970,30 puntos (2° puesto).

  • Francia: 1948,97 puntos (3° puesto).

  • Inglaterra: 1922,38 puntos (4° puesto).

  • Brasil: 1804,92 puntos (5° puesto).

  • Marruecos: 1803,99 puntos (6° puesto).

Por su parte, el ordenamiento de los diez mejores combinados del mundo incluyó un ascenso destacado en la región norteamericana. La sorpresa del top diez la dio México, que alcanzó los 1754,30 puntos tras llegar hasta octavos en el torneo en el que fue coanfitrión.

Cómo se calculan los puntos del ranking FIFA y para qué sirve

El sistema matemático evalúa el potencial relativo de los equipos en cada partido y determina los privilegios organizativos para los sorteos oficiales.

La utilidad del escalafón internacional radica en otorgar ventajas deportivas antes del inicio de las fases de grupos. En este Mundial, el ranking fue clave ya que permitió que los primeros posicionados quedaran establecidos como cabezas de serie de los grupos del torneo, siendo el anfitrión quien ocupó la plaza restante.

La metodología implementada por la entidad madre del fútbol ha pasado por procesos de modernización tecnológica. El sistema de clasificación mundial de la FIFA, implementado el 31 de diciembre de 1992, establece un ranking entre las federaciones que integran el organismo y utiliza un particular método de medición. Tras varios años de análisis, en agosto de 2018 entró en vigor un nuevo sistema aprobado por el Consejo de la FIFA. La metodología, desarrollada por el propio organismo y denominada “SUM”, se basa en sumar o restar puntos tras cada partido al total acumulado por una selección, en lugar de promediar los puntos obtenidos durante un período determinado.

Finalmente, la fórmula matemática discrimina el rendimiento en base a la jerarquía de los rivales de turno. La cantidad de puntos que se suma o se resta depende, entre otros factores, del potencial relativo de los dos equipos. De esta manera, el sistema contempla que las selecciones mejor posicionadas tienen, en principio, mayores probabilidades de obtener un resultado positivo frente a aquellas que ocupan puestos más bajos en el ranking.

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