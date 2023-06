Beneficios brinda tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas

La combinación de aceite de oliva y limón en ayunas también puede tener efectos positivos. Esta mezcla activa el tránsito intestinal, mejora la digestión y ayuda al organismo a eliminar toxinas, lo que contribuye a la desintoxicación del hígado. El aceite de oliva es una grasa vegetal altamente nutritiva con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras.

El estudio PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), publicado en The New England Journal of Medicine, fue uno de los primeros en evidenciar los potenciales efectos positivos del aceite de oliva extra virgen. Los especialistas en nutrición destacan que su consumo regular aporta grasas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central, además de servir como analgésico y antiinflamatorio, reduciendo las molestias musculares.

En cuanto a la forma de consumo, se puede tomar el aceite de oliva puro, aunque algunos expertos recomiendan mezclarlo con un poco de limón o diluirlo en un vaso de agua tibia para potenciar sus efectos. La organización Reproducción Asistida destaca que el aceite de oliva virgen extra puede ser beneficioso para la función reproductiva masculina y la fertilidad, debido a su efecto antiinflamatorio en los órganos reproductores.

Es importante tener en cuenta que el aceite de oliva tiene 9 calorías por gramo consumido y sus grasas saludables deben constituir entre el 20 % y el 35 % de la dieta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Consumir aceite de oliva en mayor escala se ha asociado a un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y mortalidad prematura, según una revisión sistemática publicada en la revista Clinical Nutrition.

Además de sus beneficios para la salud, se ha sugerido que el consumo de aceite de oliva puede prevenir el cáncer. Los antioxidantes presentes en el aceite de oliva ayudan a combatir el daño oxidativo causado por los radicales libres. El ácido oleico, uno de los principales componentes del aceite de oliva, tiene propiedades antioxidantes y regula la síntesis y actividad de las enzimas antioxidantes.

El estudio Predimed también encontró una asociación entre el consumo de aproximadamente 5 cucharadas (40 mililitros) de aceite de oliva al día y un menor riesgo de padecer diabetes. Además, el aceite de oliva contiene vitamina E, un nutriente beneficioso para la salud de la piel, aunque se recomienda aplicarlo directamente en la piel en lugar de consumirlo.

En resumen, tomar una cucharada de aceite de oliva en ayunas puede proporcionar diversos beneficios para la salud, como la protección del corazón, la mejora de la digestión, la reducción del estrés y el control del colesterol. Sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y cardioprotectoras lo convierten en una opción saludable. Se recomienda consumirlo puro o mezclado con limón, y su ingesta regular, en cantidades adecuadas, puede contribuir a prevenir enfermedades y promover un estilo de vida saludable.