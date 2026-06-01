Bombazo en la familia Maradona: la tremenda traición que salió a la luz y duele

Los rumores crecieron después de que Pennino y Calone comenzaran a mostrarse cada vez más juntos en distintos eventos y a intercambiar señales públicas en redes sociales que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance, en Italia aseguran que el vínculo ya es un secreto a voces.

Mientras la polémica crece y los comentarios se multiplican, Diego Maradona Jr. eligió mantenerse alejado del escándalo.

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Tras la separación, el hijo del Diez eliminó varias fotos junto a Nunzia de sus redes sociales, aunque tiempo después algunas volvieron a aparecer. Sin embargo, jamás habló públicamente sobre los motivos de la ruptura ni sobre la supuesta relación entre su exesposa y quien fuera uno de sus hombres de confianza.

Según trascendió, habría decidido guardar silencio para proteger a sus hijos, Diego Matías e India Nicole, fruto de la relación que mantuvo con Pennino durante más de diez años.

Lo que comenzó como una historia de amor consolidada, con matrimonio e hijos en común, terminó envuelto en una versión que nadie vio venir.

Porque si algo generó impacto en esta historia no fue solamente la separación, sino el nombre que apareció después: el de un amigo íntimo que hoy estaría ocupando un lugar central en la vida de la exmujer de Diego Jr.