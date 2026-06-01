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Bombazo en la familia Maradona: la tremenda traición que salió a la luz y duele

Una traición inesperada sacude la intimidad de los herederos del Diez: enterate.

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Bombazo en la familia Maradona: la tremenda traición que salió a la luz y duele

Lo que parecía una separación más dentro del mundo de los famosos acaba de dar un giro explosivo. A más de un año de que se conociera el final de su matrimonio, Diego Maradona Jr. quedó envuelto en una situación que sacude a Nápoles y que muchos califican como una verdadera traición.

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Según reveló la prensa italiana, Nunzia Pennino, la mujer con la que el hijo de Diego Maradona compartió más de una década de amor y dos hijos en común, habría iniciado una relación con Marco Calone, nada menos que uno de los amigos más cercanos de Diego Jr.

La noticia cayó como una bomba en Italia, donde los tres son figuras muy conocidas. Y el dato que más ruido generó es que Calone no era un conocido cualquiera: supo ser el mejor amigo del heredero del Diez.

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De acuerdo con medios italianos, la relación habría comenzado lejos de los flashes y con extrema discreción. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación se volvió imposible de ocultar.

Los rumores crecieron después de que Pennino y Calone comenzaran a mostrarse cada vez más juntos en distintos eventos y a intercambiar señales públicas en redes sociales que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente el romance, en Italia aseguran que el vínculo ya es un secreto a voces.

Mientras la polémica crece y los comentarios se multiplican, Diego Maradona Jr. eligió mantenerse alejado del escándalo.

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Tras la separación, el hijo del Diez eliminó varias fotos junto a Nunzia de sus redes sociales, aunque tiempo después algunas volvieron a aparecer. Sin embargo, jamás habló públicamente sobre los motivos de la ruptura ni sobre la supuesta relación entre su exesposa y quien fuera uno de sus hombres de confianza.

Según trascendió, habría decidido guardar silencio para proteger a sus hijos, Diego Matías e India Nicole, fruto de la relación que mantuvo con Pennino durante más de diez años.

Lo que comenzó como una historia de amor consolidada, con matrimonio e hijos en común, terminó envuelto en una versión que nadie vio venir.

Porque si algo generó impacto en esta historia no fue solamente la separación, sino el nombre que apareció después: el de un amigo íntimo que hoy estaría ocupando un lugar central en la vida de la exmujer de Diego Jr.

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