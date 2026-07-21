Andy Kusnetzoff rompió el silencio tras las explosivas acusaciones de Ronnie Arias sobre Perros de la calle: "Traté..."

Consultado por el cronista Oliver Quiroz sobre si le sorprendía que Ronnie hiciera públicas esas declaraciones mientras él se encontraba fuera del país, Andy volvió a bajar el tono del conflicto. "Lo que te puedo decir es que lo quiero mucho a Ronnie y seguramente si me tomo un café, dos minutos, nos pondremos al día", respondió.

Por último, el conductor insistió en que siempre intentó integrarlo al equipo y prefirió no profundizar en la polémica. "Yo te puedo decir que traté de integrarlo, traté de que esté en la foto, traté de que esté contento como todos los que están ahí. La verdad que es eso, me da pena tener que hacer esta nota sobre Ronnie porque te digo, lo quiero, para mí es es bárbaro, estaba contento que esté en el programa, evidentemente no estuvo cómodo, pero bueno, eso es todo lo que tengo para decir", cerró.

Por qué Ronnie Arias dejó Perros de la calle

Ronnie Arias sorprendió al dar a conocer un episodio hasta ahora desconocido de su paso por Perros de la calle, el emblemático programa radial conducido por Andy Kusnetzoff. Invitado a Bondi Live, el periodista repasó la difícil experiencia que atravesó en ese ciclo y apuntó directamente contra el conductor al recordar el trato que recibió en ese tiempo.

La charla se disparó cuando Ángel de Brito lo interpeló con ironía sobre su participación en el programa: “Perros de la calle ¿trabajaste ahí? y la pasaste re bien”. La respuesta de Ronnie fue inmediata: “Para el orto”, dijo entre risas, dejando en claro que su recuerdo no es positivo.

A partir de esa frase, Arias profundizó en lo que vivió y explicó que, aunque llegó a tener un vínculo personal con Kusnetzoff, la convivencia laboral se volvió muy difícil. “Yo llegué a querer a Andy, pero él se encarga, por ejemplo: ‘Vos no hablés que no sos periodista’”, relató, exponiendo la tensión que se generaba en el día a día.

De Brito, sorprendido por la confesión, quiso saber cuál había sido entonces el motivo de su incorporación al ciclo. “¿Para qué te habían llamado si no eras nada?”, preguntó. Ronnie respondió sin filtro: “Para que te hagan mierda. Te voy a contar el final”, antes de relatar lo que ocurrió tras su salida. “Al año siguiente va Griselda Siciliani: ‘Andy, ¿dónde está Ronnie?’ ‘Ah, no sabemos. Un día no vino más’. Y Griselda le dice: ‘No te dura nada’”.

El periodista también recordó el clima interno del programa y mencionó la actitud de una compañera cada vez que él hablaba al aire: “Sí, yo te voy a contar una cosa. Yo hablaba y Evelyn Botio hacía”, dijo imitando un gesto de desagrado. Según Arias, Kusnetzoff solía intervenir con frases como “¿Por qué no pueden ser amigos?”, pero aclaró que el conductor elegía a quién darle protagonismo: primero fue Evelyn y, cuando se cansó de ella, “Me tocó a mí”, cerró Ronnie, dejando al descubierto una experiencia que hasta ahora nunca había relatado con tanto detalle.