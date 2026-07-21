Furia contra Rosalía: impulsan una masiva campaña para devolver las entradas de sus shows en Buenos Aires

Con el correr de las horas, las críticas continuaron multiplicándose. "Pero después para venir a promocionar tu álbum a Argentina no tenés problema, ¿no? Por lo menos tené un poquito de respeto por todos los fans que pagaron cientos de miles de pesos para verte en dos semanas, caradura"; "Qué decepción, Rosalía. Al final, la perla terminaste siendo vos con Argentina que te dio mucho. Esta sí no me la vi venir de vos", escribieron otros usuarios.

Cómo fue la burla de Rosalía contra los argentinos tras la final del Mundial

Rosalía quedó en el centro de una inesperada polémica luego de que Mía Khalifa compartiera un video en TikTok que la cantante catalana decidió replicar en su propia cuenta. El gesto generó una ola de críticas de parte de sus seguidores argentinos tras la final del Mundial 2026.

El clip hacía referencia a la celebración de Khalifa por el título obtenido por España en Nueva Jersey, donde se impuso 1 a 0 frente a la Selección Argentina.

La ex actriz de cine para adultos fue una de las figuras que se mostró abiertamente en contra de la Scaloneta y hasta apostó una fuerte suma de dinero a favor del conjunto español en la definición.

En su publicación, Khalifa apareció en un balcón de Nueva York con la luz del día de fondo y musicalizó el momento con La perla, tema incluido en el disco Lux de Rosalía.

“Como suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, escribió Mía para acompañar el video, sumando varias banderas de España. Al replicar ese material, Rosalía quedó envuelta en cuestionamientos de sus fans argentinos, quienes interpretaron la acción como una burla tras la derrota en la final.

El reposteo de la artista abrió un intenso debate en redes: algunos la criticaron duramente, mientras otros defendieron que solo compartió el video porque incluía su canción, sin intención de cargar contra los argentinos.

“La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”, dice parte de la letra que Khalifa eligió para cantar en su clip.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse en X: “Que festeje el triunfo de su país está joya. Pero que estés de acuerdo con que los argentinos somos ‘unas perlas’ me parece un tanto hipócrita”, escribió un usuario. Otros, en cambio, señalaron: “Para mí solo lo compartió porque Mía subió un video utilizando el audio de ‘La perla’, pero no dijo nada”.