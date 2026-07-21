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La dura noticia que recibió Flor de la V y que podría afectar su futuro

Flor de la V enfrenta un momento difícil tras haberse enterado de una mala noticia que impacta de lleno en su carrera.

21 jul 2026, 18:57
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Flor de la V enfrenta un momento de incertidumbre laboral luego de que trascendiera una decisión de Canal 9 que impacta directamente en Los Profesionales de Siempre, el ciclo que conduce desde hace varios años. La información fue revelada por Ángel de Brito durante su programa en Bondi, donde analizó los números de rating de la televisión y explicó los cambios que implementó la emisora en su grilla.

Al comparar el rendimiento de los ciclos de espectáculos de la tarde, el conductor señaló: "Mariana hizo 2.2 con DDM y Los Profesionales de Siempre con 1.3, que anda ahí", en referencia a las últimas mediciones de audiencia. Pero lo que más llamó la atención fue la modificación que decidió realizar El Nueve sobre el programa de la actriz: "Ahora le sacaron media hora a Flor de la V", reveló De Brito, dejando en evidencia que el ciclo tendrá una duración menor a partir del cambio de programación.

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El periodista explicó que la decisión fue advertida por una colega, aunque aclaró que el programa continuará al aire: "Dijeron 'cambio de programación en Canal 9' y era media hora menos de ese programa". De todas maneras, relativizó el impacto de la modificación al recordar que el ciclo sigue teniendo una extensión considerable dentro de la programación diaria: "Igual es largo, dura dos horas".

Si bien desde El Nueveno hubo declaraciones sobre los motivos del ajuste horario, la medida generó interrogantes sobre el futuro del programa y la continuidad de Flor de la V al frente de la conducción.

El motivo que provocó las lágrimas de Flor de la V

Días atrás, Flor de la V se quebró en vivo en Los profesionales de siempre (El Nueve) tras la victoria de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La conductora no pudo disimular la emoción y dejó una serie de reflexiones cargadas de sentimiento sobre lo que significó la remontada del equipo de Lionel Scaloni: "¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande el mundo y a la mejor Selección!", arrancó, y agregó entre la angustia y la alegría del desenlace: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

Ya con la voz quebrada, la conductora fue más allá y habló de lo que representan los colores albicelestes para ella: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Que digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!".

Por último, Flor de la V dedicó unas palabras a todos los argentinos que atraviesan un momento difícil y encontraron en el triunfo una alegría compartida: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. Gracias Messi y gracias a la Selección!".

     

 

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