La dura noticia que recibió Flor de la V y que podría afectar su futuro

El motivo que provocó las lágrimas de Flor de la V

Días atrás, Flor de la V se quebró en vivo en Los profesionales de siempre (El Nueve) tras la victoria de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La conductora no pudo disimular la emoción y dejó una serie de reflexiones cargadas de sentimiento sobre lo que significó la remontada del equipo de Lionel Scaloni: "¿Cómo no vamos a dar vuelta un partido con Messi? ¡Tenemos al más grande el mundo y a la mejor Selección!", arrancó, y agregó entre la angustia y la alegría del desenlace: "¿Cómo puede ser que siempre tenemos que sufrir? ¡Sufrimos hasta el último momento! Lo que pasó hoy es inexplicable".

Ya con la voz quebrada, la conductora fue más allá y habló de lo que representan los colores albicelestes para ella: "Siento que tengo el corazón pintado de celeste y blanco... ¡Que digo el corazón! ¡El alma! ¡Estos colores son lo más importante que hay!".

Por último, Flor de la V dedicó unas palabras a todos los argentinos que atraviesan un momento difícil y encontraron en el triunfo una alegría compartida: "Me emociona porque la gente se merece esto porque hay gente que está sufriendo. Esta es una alegría para los que menos tienen. Gracias Messi y gracias a la Selección!".