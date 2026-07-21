Ana Rosenfeld presentó pruebas del robo a Wanda Nara y la Justicia intimó a Mauro Icardi

El documento leído por el periodista dice: "Habilitar la feria judicial; Atento a lo manifestado y solicitado por la parte actora, Wanda Nara, intimo al señor Mauro Emanuel Icardi a comparecer y prestar toda la autorización y colaboración necesaria ante la autoridad consular italiana a fin de posibilitar la expedición de los pasaportes de las hijas en común dentro del plazo de las 48 horas bajo el apercibimiento de disponer las medidas razonables para asegurar la eficacia (de la investigación de la causa".

Tras el episodio, volvió a instalarse una nueva disputa entre la expareja, esta vez por las diferentes posturas que ambos habrían tomado frente al hecho ocurrido en la propiedad italiana, donde se encontraban los hijos de la conductora junto a su abuela.

Según relataron desde el entorno de Wanda, los menores atravesaron momentos de tensión durante el asalto y debieron resguardarse dentro de la vivienda hasta que la situación pudiera controlarse. "Dicen que Mauro tiene a Wanda bloqueada por eso le escribía y él no contestaba... Wanda le dice a una de sus niñas que le escriba a Mauro para que responda y él le dice 'no te metas, son cosas de grande'", contó Záffora.

Qué dijo la mamá de Wanda Nara tras el robo sufrido

Nora Colosimo decidió salir públicamente a hablar luego del episodio de inseguridad que sufrió la familia de Wanda Nara en la vivienda que la conductora tiene en Milán. A través de sus redes sociales, la madre de la mediática llevó tranquilidad y brindó detalles de lo ocurrido.

El hecho sucedió mientras Wanda se encontraba en Nueva Jersey siguiendo la final del Mundial de Argentina contra España. En ese momento, fue informada de que su propiedad en Italia había sido asaltada, mientras sus hijos permanecían allí bajo el cuidado de su abuela.

Colosimo explicó que fueron cuatro personas las que ingresaron al domicilio y confirmó que ya había realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades. Además, aprovechó su publicación para responder a quienes cuestionaron lo sucedido en redes sociales y pidió mantener el clima de unión que dejó la Selección Argentina durante el Mundial.

"Paso a agradecer a todas las personas, mis amigas, mis seguidores, que con buena educación y buen corazón se tomaron un minuto para preguntar por mis nieteos y por mí. Estamos todos bien", indicó la madre de Nara desde su cuenta en Instagram.

Al referirse al momento exacto del robo, Nora detalló: "En el entretiempo (de Argentina y España) cuatro hombres encapuchados ingresaron a la casa".

Luego, visiblemente molesta por algunos comentarios que circularon tras conocerse la noticia, aclaró: "El susto y el mal momento no se lo deseo a los que hoy se burlan y descreen. Me presenté y realicé la denuncia ayer por la tarde".

Finalmente, la abuela de los hijos de Wanda dejó un mensaje para quienes criticaron a la familia y destacó la importancia de conservar el espíritu de compañerismo que se vivió durante la competencia."¡Gracias! Que la unión que logró la Selección entre argentinos nos dure por siempre. No solo somos argentinos cada cuatro años", puntualizó.