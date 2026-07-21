Gran Hermano: Emanuel perdió el versus con Solange, se quebró y dejó una frase que conmovió a toda la casa

Antes de su salida, el Big también le dedicó unas palabras de reconocimiento y destacó un aspecto muy importante de su vida personal. "Ema, será hasta pronto. Como una vez, puede haber dos, y quiero subrayar ese gran padre que sos. Te deseo lo mejor, de verdad y de corazón", le dijo el dueño de la casa.

"Lo mejor lo tengo afuera, está mi hija, así que ya gané", respondió Emanuel antes de cruzar la puerta.

Emanuel abandonó el reality con el 55,3 por ciento de los votos, mientras que Solange logró continuar en competencia tras obtener el 44,7por ciento, superando uno de los versus más reñidos y comentados de esta edición del reality.

Cuál fue el polémico gesto de Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano que hizo estallar las redes

Laura Ubfal volvió a marcar su postura respecto de Solange Abraham. La panelista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), que en varias oportunidades cuestionó el desempeño de la participante, realizó un gesto en redes sociales que generó un fuerte impacto entre los seguidores del reality.

En las últimas horas, la periodista compartió en X un mensaje que no solo apuntaba contra Solange, sino que también incluía críticas hacia la propia producción del programa del que forma parte.

El tuit que reposteó Ubfal decía: "La producción de Gran Hermano se la pasó inflando a una participante que no sabe ni manejar la información privilegiada que le pasan y termina exponiendo el acomodo".

El mismo mensaje concluía con un pedido directo a las autoridades del ciclo: "Si no hay expulsión para Sol que al menos la sancionen mandándola a placa directamente".

La acción de Ubfal no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre los fanáticos de Solange, quienes cuestionaron que una panelista del programa difundiera un mensaje con críticas tan duras hacia la jugadora y, además, hacia la producción del reality.

Como era previsible, el gesto reavivó el debate en redes sociales, donde los usuarios volvieron a dividirse entre quienes respaldaron la postura de la periodista y quienes salieron en defensa de Solange.