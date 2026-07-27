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Escándalo con Enzo Pérez: explotó contra el árbitro, insultó a todos y ahora enfrenta una dura sanción

El ex River Plate, de 40 años, en la mira por perder los estribos: lo expulsaron y atacó al árbitro. Mirá el video.

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Escándalo con Enzo Pérez: explotó contra el árbitro, insultó a todos y ahora enfrenta una dura sanción

La noche de Enzo Pérez en Salta terminó de la peor manera. El experimentado mediocampista de Deportivo Maipú fue expulsado en el tramo final del partido ante Gimnasia y Tiro, protagonizó un fuerte cruce con el árbitro y abandonó el campo de juego completamente fuera de sí, una reacción que podría costarle una importante sanción disciplinaria.

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Todo ocurrió en el encuentro correspondiente a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional, donde el conjunto mendocino cayó 1-0 en un cierre cargado de polémicas.

El partido había transcurrido con pocas emociones hasta los últimos minutos, cuando el árbitro Gastón Monzón Brizuela sancionó un penal para Gimnasia y Tiro tras una infracción de Nicolás Fernández sobre Walter Montoya. Aunque Nahuel Galardi contuvo el remate de Lautaro Gordillo, el asistente advirtió que el arquero se había adelantado y el juez ordenó repetir la ejecución.

La decisión provocó una explosión de bronca en todo el banco y los jugadores de Deportivo Maipú. En medio de las protestas, Matías Viguet y Enzo Pérez fueron expulsados por doble amonestación.

Sin embargo, lo peor llegaría después. Lejos de aceptar la decisión, el ex River y Estudiantes encaró al árbitro para reclamarle con vehemencia y, antes de retirarse, realizó el gesto de las manos que habitualmente se interpreta como una acusación de "robo".

La situación escaló rápidamente. Pérez se dirigió luego hacia la zona donde se encontraba el cuarto árbitro, continuó con los reclamos y terminó insultando mientras era contenido por compañeros e integrantes del cuerpo técnico, que debieron intervenir para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Su conducta quedó registrada por las cámaras y ahora podría agravar la sanción que reciba una vez que el Tribunal de Disciplina analice el informe arbitral.

Tras la larga interrupción, el penal volvió a ejecutarse y esta vez Lautaro Gordillo no falló, marcando el único gol de la noche para darle la victoria al conjunto salteño.

La derrota golpeó especialmente a Enzo Pérez, quien atraviesa una etapa muy particular de su carrera. Hace apenas unas semanas regresó a Deportivo Maipú, el club donde dio sus primeros pasos como profesional, luego de rescindir su vínculo con Argentinos Juniors.

Con este encuentro, el volante de 40 años alcanzó los 741 partidos oficiales en clubes y sumó la séptima expulsión de su carrera. Sin embargo, pocas veces había protagonizado una reacción de semejante magnitud.

Ahora, todas las miradas están puestas en el Tribunal de Disciplina, que evaluará el informe del árbitro y las imágenes del episodio para determinar el castigo. La expulsión ya está confirmada, pero los insultos, los gestos y el fuerte enfrentamiento con la terna arbitral podrían traducirse en varias fechas de suspensión, un golpe sensible para Deportivo Maipú en plena pelea por mantenerse en los puestos de clasificación.

En pocas palabras

  • Enzo Pérez: El mediocampista fue expulsado y protagonizó un fuerte cruce con el árbitro.
  • Incidente: La expulsión se produjo tras un penal polémico y posteriores reclamos vehementes del jugador.
  • Sanción: El ex River Plate enfrenta una posible dura sanción por sus gestos e insultos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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