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La pésima noticia que recibió Rodolfo Arruabarrena tras la derrota de Boca ante Deportivo Riestra

Además de la abultada caída en el certamen local, un futbolista clave del equipo terminó con molestias y será evaluado por el cuerpo médico.

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Rodolfo Arruabarrena 

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El panorama en Boca sumó una nueva complicación tras el duro traspié sufrido en el inicio del certamen local en lo que fue la derrota por 3-0 ante Deportivo Riestra. La caída en el Estadio Guillermo Laza no solo dejó secuelas en lo futbolístico, sino también en el parte médico del plantel profesional.

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Leandro Paredes

La preocupación dirigencial y técnica se enfoca en el estado físico del responsable de defender el arco xeneize en los próximos compromisos internacionales. En Boca se encendieron las alarmas por la situación física del arquero Álvaro Montero, quien finalizó el partido con una molestia y será evaluado por el cuerpo médico del club en las próximas horas.

Los pasos a seguir para el golero cafetero incluyen estudios clínicos de precisión para determinar si existe alguna lesión de gravedad. Según informó el periodista Augusto César, el arquero colombiano terminó el partido con una dolencia física y será sometido a estudios para determinar la gravedad de la lesión y conocer si podrá estar disponible para el compromiso del jueves ante O’Higgins.

Cómo sigue la agenda de Boca antes de viajar a Chile por la Copa Sudamericana

El cronograma de trabajo del grupo no da margen de descanso debido a la proximidad del encuentro eliminatorio. Mientras tanto, el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena retomará los entrenamientos por la mañana en el predio de Ezeiza, donde comenzará a preparar la revancha por los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

El viaje de la delegación está pautado para las próximas horas previas al pitazo inicial en suelo chileno. La agenda de Boca continuará el miércoles con el viaje rumbo a Chile para afrontar el decisivo encuentro frente a O’Higgins, que se disputará el jueves desde las 21.30. El Xeneize llegará con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en el partido de ida en La Bombonera.

Frente a este escenario de incertidumbre en la portería, el entrenador analiza sus variantes tácticas. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Montero. Si los estudios confirman una lesión, Arruabarrena podría verse obligado a modificar una pieza clave justo antes de un partido determinante para las aspiraciones internacionales del equipo.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la derrota de Boca y el clima en el vestuario

En la rueda de prensa posterior al partido en el Bajo Flores, el director técnico no ocultó su malestar por el resultado. “Es un palo duro, un baño de realidad. Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar”, expresó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

Asimismo, graficó el impacto emocional que provocó el resultado dentro del vestuario de cara al duelo copero: “El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O´Higgins. No hay tiempo para lamentos". Respecto a los cambios realizados en el equipo titular, concluyó: “Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo”.

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