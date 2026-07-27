La pésima noticia que recibió Rodolfo Arruabarrena tras la derrota de Boca ante Deportivo Riestra

El viaje de la delegación está pautado para las próximas horas previas al pitazo inicial en suelo chileno. La agenda de Boca continuará el miércoles con el viaje rumbo a Chile para afrontar el decisivo encuentro frente a O’Higgins, que se disputará el jueves desde las 21.30. El Xeneize llegará con una ventaja mínima tras imponerse por 1-0 en el partido de ida en La Bombonera.

Frente a este escenario de incertidumbre en la portería, el entrenador analiza sus variantes tácticas. Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Montero. Si los estudios confirman una lesión, Arruabarrena podría verse obligado a modificar una pieza clave justo antes de un partido determinante para las aspiraciones internacionales del equipo.

Qué dijo Rodolfo Arruabarrena sobre la derrota de Boca y el clima en el vestuario

En la rueda de prensa posterior al partido en el Bajo Flores, el director técnico no ocultó su malestar por el resultado. “Es un palo duro, un baño de realidad. Acá el responsable de la derrota soy yo, habrá que agachar la cabeza y trabajar”, expresó Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior al partido.

Asimismo, graficó el impacto emocional que provocó el resultado dentro del vestuario de cara al duelo copero: “El vestuario es un cementerio, y eso está bien, que duela. Pero nosotros mañana tenemos que empezar a trabajar el partido con O´Higgins. No hay tiempo para lamentos". Respecto a los cambios realizados en el equipo titular, concluyó: “Sé lo que tengo, en eso estoy tranquilo”.