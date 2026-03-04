En vivo Radio La Red
Deportes
Coudet
River
FÚTBOL

El equipo del Chacho Coudet: así quedó conformado el cuerpo técnico de River

Eduardo Coudet asumió como entrenador de River hasta diciembre de 2027 y ya definió a los integrantes de su cuerpo técnico. Habrá una incorporación nueva y varios colaboradores que lo acompañan desde hace años.

Con la oficialización de Eduardo “Chacho” Coudet como nuevo entrenador de River Plate hasta diciembre de 2027, también quedó definido el grupo de trabajo que lo acompañará en esta nueva etapa. El DT de 51 años apostó por una base de colaboradores de confianza y sumó una cara nueva para el desafío en Núñez.

Leé también La preocupante predicción del astrólogo de Boca sobre Coudet en River: "No es..."
En total, serán cuatro las personas que llegarán junto a Coudet. Algunas lo acompañan desde hace años y otras se incorporan por primera vez a su estructura.

¿Quién será el nuevo ayudante de campo de Coudet?

La principal novedad es la salida de Patricio Graff, histórico delantero de Rosario Central y habitual ayudante del Chacho en sus últimas experiencias. En diálogo con TyC Sports, Graff explicó por qué no continuará en esta etapa.

“Hace mucho no estoy en Argentina. Poder ir a un equipo como River me hubiese encantado. Es totalmente respetable. Son las reglas del juego. Uno ya lleva muchos años en esto. Chacho tomó la decisión en relación al contexto que se iba a encontrar. Cuando vino a España me llamó a mí porque yo estaba acá. Cuando vuelve a Argentina, llama a otro tipo de ayudante que está empapado en el fútbol argentino”, sostuvo.

Su lugar lo ocupará Damián Musto, un futbolista al que Coudet dirigió en Rosario Central, Tijuana e Inter de Porto Alegre y por quien siempre mostró una fuerte consideración. El mediocampista, oriundo de Casilda, se retiró el año pasado y tendrá en River su primera experiencia dentro de un cuerpo técnico.

En conferencia de prensa, el propio entrenador explicó la conformación de su equipo: “El cuerpo técnico son los que me acompañaron desde Racing, los dos profes. Damián Musto junto con Marcelo Barovero, que sigue con los arqueros”.

Qué otros colaboradores acompañarán al Chacho

Coudet suele trabajar con dos ayudantes de campo y esa estructura se repetirá en River. Carlos Fernández, quien lo acompañaba en Deportivo Alavés, finalmente también se sumará al proyecto en Núñez.

En las últimas horas se mencionó la posibilidad de que se incorporara Lucho González, quien fue colaborador suyo en Inter de Porto Alegre. Sin embargo, el propio DT descartó esa opción: “Lucho es un amigo, un hermano te diría. Hemos trabajado juntos. Hoy trabaja en un club importante que tiene una gran relación, así que sería irrespetuoso tocar ese tema. Los que hoy están creo que estamos todos capacitados para arrancar este proyecto desde cero”.

En la preparación física continuarán Octavio Manera y Guido Cretari, quienes trabajan con Coudet desde su etapa en Racing. Manera, hijo del histórico Eduardo Manera, inició su carrera en 1996 junto a Miguel Ángel Russo en Universitario de Perú y luego acumuló experiencia en España, México, Chile, Brasil y varios clubes argentinos. Cretari, de 37 años, afrontará su séptima experiencia en el área, todas junto al Chacho.

Quiénes estarán a cargo de los arqueros

En el área de arqueros se mantendrán Alberto “Tato” Montes, histórico en River, y Marcelo Barovero, quien regresó al club a comienzos de año tras su etapa como jugador y atraviesa su primera experiencia dentro de un cuerpo técnico.

Con este equipo definido, Coudet inicia una nueva etapa en River con una combinación de continuidad y renovación. Un cuerpo técnico que mezcla experiencia, vínculos personales y conocimiento del fútbol argentino para afrontar el desafío que se extiende, al menos, hasta diciembre de 2027.

Todos los cuerpos técnicos del Chacho Coudet desde que empezó su carrera de DT

Rosario Central (2015/16):

  • Ayudante de Campo: Ariel Garcé
  • Ayudante de Campo: Diego Monarriz
  • Preparador Físico: Ernesto Colman
  • Entrenador de arqueros: Juan Carlos Raña

Xolos - Tijuana (2017):

  • Ayudante de Campo: Damián Facciuto
  • Aydante de Campo: Diego Monarriz
  • Preparador Físico: Ernesto Colman

Racing (2018/19):

  • Ayudante de Campo: Ariel Broggi
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
  • Analista de vídeos: Carlos Fernández
  • Entrenador de arqueros: Fernando Gayoso

Inter - Porto Alegre (2020):

  • Ayudante de Campo: Ariel Broggi
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
  • Analista de vídeos: Carlos Fernández

Celta - Vigo (2020/22):

  • Ayudante de Campo: Ariel Broggi
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
  • Analista de vídeos: Carlos Fernández

Atlético Mineiro (2023):

  • Ayudante de Campo: Ariel Broggi
  • Ayudante de Campo: Diego Monarriz
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
  • Analista de vídeos: Carlos Fernández

Inter - Porto Alegre (2023/24):

  • Ayudante de Campo: Luis González
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
  • Analista de vídeos: Carlos Fernández

Alavés (2024/actualidad):

  • Ayudante de Campo: Patricio Graff
  • Ayudante de Campo: Carlos Fernández
  • Preparador Físico: Octavio Manera
  • Preparador Físico: Guido Cretari
