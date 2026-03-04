Feroz crítica de los padres de Loan a Fernando Burlando

La madre de Loan volvió a apuntar contra Laudelina

Bajo la nueva defensa, la familia manifestó sentirse más segura y destacó que finalmente se realizaron peritajes que habían sido postergados durante meses. En este contexto de mayor confrontación, María Noguera apuntó directamente contra su círculo familiar y pidió la detención de su sobrina, Macarena Peña, por presunto falso testimonio y coautoría en la sustracción del pequeño.

Para la madre de Loan, la verdad sigue oculta entre los detenidos. “Yo digo que Laudelina sabe. Sabe ella y sabe (Carlos) Pérez. En realidad saben todos”, insistió, y cuestionó además la ausencia de fotografías del niño en el naranjal el día de su desaparición.

loan-acusdos

A más de un año del caso que conmocionó al país, la causa cuenta con 17 imputados. El grupo principal, procesado por sustracción y ocultamiento de menores, está integrado por Laudelina Peña, tía del niño, junto a su esposo Bernardino Antonio Benítez; el matrimonio conformado por Victoria Caillava y Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; y Mónica Millapi junto a Daniel “Fierrito” Ramírez.

Todos ellos permanecen con prisión preventiva y enfrentan penas que van de 5 a 15 años de prisión.

Un segundo grupo de diez personas, entre las que se destaca Nicolás “El Americano” Soria, está acusado de entorpecimiento de la investigación y falso testimonio por intentar desviar la búsqueda de manera deliberada.