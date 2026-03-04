Feroz crítica de los padres de Loan a Fernando Burlando
A la espera de la fecha del juicio, María Noguera y José Peña apuntaron contra el desempeño del abogado Fernando Burlando cuando representó a la familia tras la desaparición del menor.
Mientras la familia de Loan Danilo Peña aguarda que se fije una fecha para el juicio, la madre del menor desaparecido cuestionó duramente el desempeño de su exabogado, Fernando Burlando, al asegurar que su gestión estuvo más volcada a la exposición mediática que a la búsqueda efectiva del niño.
“Nos arrepentimos de haberlo contratado”, sentenció María Noguera, quien afirmó que el letrado “no presentaba nada” en la causa y que “era todo para la televisión”.
En un giro directo contra la estrategia anterior, los padres denunciaron, en el programa radial "Corrientes al aire", que se perdió un tiempo muy valioso y relataron haber encontrado en su casa documentos que Burlando hacía firmar a su hijo, pero que nunca llegaban al juzgado.
José Peña, padre de Loan, coincidió en que el abogado “perdió el tiempo e hizo mucho show en la tele”, y contrastó esa etapa con el trabajo de su actual equipo legal, encabezado por María Belén Russo Cornara y Alejandro Vecchi.
La madre de Loan volvió a apuntar contra Laudelina
Bajo la nueva defensa, la familia manifestó sentirse más segura y destacó que finalmente se realizaron peritajes que habían sido postergados durante meses. En este contexto de mayor confrontación, María Noguera apuntó directamente contra su círculo familiar y pidió la detención de su sobrina, Macarena Peña, por presunto falso testimonio y coautoría en la sustracción del pequeño.
Para la madre de Loan, la verdad sigue oculta entre los detenidos. “Yo digo que Laudelina sabe. Sabe ella y sabe (Carlos) Pérez. En realidad saben todos”, insistió, y cuestionó además la ausencia de fotografías del niño en el naranjal el día de su desaparición.
A más de un año del caso que conmocionó al país, la causa cuenta con 17 imputados. El grupo principal, procesado por sustracción y ocultamiento de menores, está integrado por Laudelina Peña, tía del niño, junto a su esposo Bernardino Antonio Benítez; el matrimonio conformado por Victoria Caillava y Carlos Pérez; el excomisario Walter Maciel; y Mónica Millapi junto a Daniel “Fierrito” Ramírez.
Todos ellos permanecen con prisión preventiva y enfrentan penas que van de 5 a 15 años de prisión.
Un segundo grupo de diez personas, entre las que se destaca Nicolás “El Americano” Soria, está acusado de entorpecimiento de la investigación y falso testimonio por intentar desviar la búsqueda de manera deliberada.