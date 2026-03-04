Milei quiere recibir al gendarme Nahuel Gallo esta semana en Casa Rosada

Y agregó: "Si el costo es que no nos den la victoria, lo asumimos, lo importante es que Nahuel esté bien y haya recuperado su libertad".

Según pudo saber A24.com de fuentes oficiales, el encuentro se concretaría luego de que el gendarme Gallo sea sometido a exámenes médicos y psicológicos a los que era sometido en el edificio de Gendarmería, adonde fue alojado desde el lunes, acompañado por su familia.

Según señalaron desde el Gobierno, una vez que se encuentre recuperado física y psicológicamente, Gaallo podrá regresar a su casa o adonde él decida."Lo importante es que se recupere y pueda reinsertarse en la sociedad", dijeron desde el Gobierno, que a su vez, defendió el accionar de la cancillería y el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra monteoliva, que "en este caso, no tuvo nada que ver".

Por otra parte, en el Gobierno confirmaron que continuarán con gestiones diplomáticas a traves de los Estados Unidos, para reclamar la liberación del otro ciudadano argentino detenido por cuestiones políticas, Germán Giuliani.

El abogado permanecería detenido, según testigos, en el centro El Rodeo, en Caracas.

El regreso de Nahuel Gallo, el operativo del Gobierno y las gestiones de la AFA

nahuel gallo afa

Según confiaron fuentes de la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno, fue el primero del gobierno nacional en enterarse de la liberación de Nahuel Gallo en Caracas, a través de gestiones de la AFA que sorprendieron a la Casa Rosada.

Fue a raíz de un pedido de autorización que Quirno tuvo que autorizar para la partida del avión privado contratado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un Lear Jet 60 hacia Caracas, con parte de una delegación del futbol argentino.

La aeronave contratada por la AFA tuvo un rol central en la logística para la salida de Caracas, ya que el gobierno de Venezuela -según admitió el gobierno argentino- no aceptó el ingreso de otro avión argentino.

Nahuel Gallo

El gendarme arribó en medio de un total hermetismo, el lunes pasadas las 4.40 de la madrugada al aeropuerto internacional de Ezeiza acompañado por dos representantes de la AFA, cuyo titular, está enfrentado políticamente a Milei y es investigado judicialmente a partir de denuncias del gobierno argentino.

Allí lo esperó un operativo de seguridad del Gobierno argentino encabezado por el canciller Quirno, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios, asistieron a la ceremonia.

En la primera imagen difundida se vio al gendarme abrazado a su hijo Víctor, de tres años y posteriormente fue traslado para su atención médica y recuperación al edificio Centinela de la Gendarmería, en la Ciudad de Buenos Aires.

Nahuel Gallo regresó a Argentina tras 448 días detenido en Venezuela y se reencontró con su familia (1)

Horas antes del aterrizaje, su esposa, María Alexandra Gómez, había confirmado en redes sociales que el gendarme ya estaba volando hacia la Argentina. La excarcelación se produjo tras gestiones paralelas que incluyeron contactos con dirigentes de la AFA, en un contexto en el que las autoridades venezolanas evitaron un acuerdo directo con la administración de Milei.

En cambio, desde la Casa Rosada desmintieron declaraciones de la diputada Marcela Pagano sobre el accionar de una supuesta diplomacia parlamentaria paralela que habría actuado para liberar al gendarme, y reclamaron que la AFA "explique" sus gestiones con el gobierno venezolano por afuera de la diplomacia oficial.