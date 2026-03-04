Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock, la nueva serie de Guy Ritchie
Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes, los ocho episodios de la serie se estrenan en exclusiva por Prime Video este 4 de marzo.
Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock, la nueva serie de Guy Ritchie. (Foto: Gentileza Prensa)
Prime Video estrenó El joven Sherlock, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin ( After, la serie de películas), quien interpreta a Sherlock Holmes. Del visionario director Guy Ritchie, El joven Sherlock es un misterio irreverente cargado de acción que narra la historia del origen del mejor detective del mundo.
Los ocho episodios de esta serie se estrenaron este miércoles 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.
Cómo es El joven Sherlock en Prime Video
Cuando un carismático y joven rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve envuelto en una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad. El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre.
Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras más allá de sus fronteras, la serie revela las primeras andanzas del anárquico adolescente que aún no se ha convertido en el célebre residente de Baker Street.