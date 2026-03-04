Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock, la nueva serie de Guy Ritchie

El Joven Sherlock 3 Foto: Gentileza Prensa.

El equipo detrás de El joven Sherlock

Los miembros del reparto previamente anunciados de El joven Sherlock incluyen a Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng ( 3 Body Problem), Joseph Fiennes ( The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone ( Halo), Max Irons ( Cóndor) y Colin Firth (The King’s Speech).

Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios y es productor ejecutivo. La serie es creada para la televisión y producida ejecutivamente por el showrunner Matthew Parkhill, junto a los productores ejecutivos Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson y los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures estuvo a cargo de la producción física de El joven Sherlock.

Tráiler oficial de El joven Sherlock en Prime Video