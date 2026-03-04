En vivo Radio La Red
Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock, la nueva serie de Guy Ritchie

Protagonizada por Hero Fiennes Tiffin como Sherlock Holmes, los ocho episodios de la serie se estrenan en exclusiva por Prime Video este 4 de marzo.

Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock

Prime Video arrasa con el estreno de El joven Sherlock, la nueva serie de Guy Ritchie. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video estrenó El joven Sherlock, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin ( After, la serie de películas), quien interpreta a Sherlock Holmes. Del visionario director Guy Ritchie, El joven Sherlock es un misterio irreverente cargado de acción que narra la historia del origen del mejor detective del mundo.

Los ocho episodios de esta serie se estrenaron este miércoles 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Cómo es El joven Sherlock en Prime Video

Cuando un carismático y joven rebelde Sherlock Holmes conoce nada menos que a James Moriarty, se ve envuelto en una investigación por asesinato que pone en riesgo su libertad. El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre.

Ambientada en una vibrante Inglaterra victoriana y con aventuras más allá de sus fronteras, la serie revela las primeras andanzas del anárquico adolescente que aún no se ha convertido en el célebre residente de Baker Street.

El equipo detrás de El joven Sherlock

Los miembros del reparto previamente anunciados de El joven Sherlock incluyen a Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng ( 3 Body Problem), Joseph Fiennes ( The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone ( Halo), Max Irons ( Cóndor) y Colin Firth (The King’s Speech).

Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios y es productor ejecutivo. La serie es creada para la televisión y producida ejecutivamente por el showrunner Matthew Parkhill, junto a los productores ejecutivos Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson y los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures estuvo a cargo de la producción física de El joven Sherlock.

Tráiler oficial de El joven Sherlock en Prime Video

