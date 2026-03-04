Diputados avanza con la Ley de Glaciares, mientras el Gobierno define la agenda de nuevas reformas

La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión un día después, el jueves, para darle sanción definitiva al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Según confió una alta fuente de la Casa Rosada, el próximo proyecto que Milei pedirá que trate el Congreso será la ley de financiamiento universitario, que busca modificar la sancionada el año pasado por la oposición, que a su vez fue vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso.

En la Casa Rosada ponen como otra de las prioridades el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que se encuentra en proceso de traducción en el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Desregulación, antes de que el Ejecutivo lo envíe al Congreso para su ratificación.

La misma fuente oficial indicó que el acuerdo "no sufrirá modificaciones" pese a la crisis mundial por la guerra de Estados Unidos con Irán y el conflicto del gobierno de Donald Trump con la Corte Suprema de ese país, que derivó en un clima de fuerte incertidumbre en los mercados globales.

De hecho, el Poder Ejecutivo ya comenzó a oficializar resoluciones en el Boletín Oficial y avanzó con la creación del nuevo régimen de marcas, que figura entre las reformas establecidas en el documento.

"Argentina se convirtió en el país más ágil del mundo para el otorgamiento de marcas", anunció Sturzenegger sobre la resolución número 583/25 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que incluye en los trámites el uso de Inteligencia Artificial.

ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PAÍS MÁS ÁGIL DEL MUNDO PARA OTORGAMIENTO DE MARCAS. El 1º de marzo, comenzó la aplicación del nuevo proceso de registro de marcas de la Resolución 583/25 donde el examen de fondo se hace con inteligencia artificial y el control de conflictos se… pic.twitter.com/8ROVYGMd1W — Fede Sturzenegger (@fedesturze) March 4, 2026

La mesa política de Milei define las reformas prioritarias que enviará al Congreso

En tanto, la mesa política del Gabinete se reunirá en las próximas horas para definir la agenda y el orden de prioridades con que enviará al Congreso las primeras 10 de las 90 reformas estructurales que anunció el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa.

"No se definieron las prioridades todavía", admitió una fuente que forma parte del equipo que redacta los proyectos de la Casa Rosada ante la consulta de A24.com.

Mesa política de Javier Milei, con Karina, Adorni, Santiago y Luis Caputo, Patricia Bullrich, Martín Menem, Lule Menem e Ignacio Devitt. Foto Presidencia.

Tras el discurso en el Congreso, ya más relajado, Milei agasajó en la residencia de Olivos a diputados y senadores de LLA y del PRO, entre otros aliados del Gobierno. Allí, les agradeció el apoyo en sesiones extraordinarias que le permitió sancionar cinco leyes en los dos últimos meses (Presupuesto 2026, Reforma Laboral, Ley Penal Juvenil, acuerdo Mercosur-UE y avanzar con la Ley de Glaciares), y los instó a trabajar por las 90 reformas que enviará este año.

En ese sentido, en el Gobierno planean plantear las siguientes reformas: