Diputados avanza con la Ley de Glaciares, mientras el Gobierno define la agenda de nuevas reformas
El oficialismo espera darle sanción definitiva a la norma en la primera sesión ordinaria del 12 de marzo. En tanto, la mesa política busca delinear las primeras de las 90 iniciativas Milei planea enviar este año al Congreso.
El oficialismo acelera la sanción de la modificación a la Ley de Glaciares y espera tratarla el 12 de marzo (Foto: archivo).
El oficialismo acelera el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, mientras la mesa política del Gobierno define por estas horas cuáles serán las prioridades y la agenda de proyectos de reformas estructurales que enviará al Congreso en las primeras sesiones ordinarias.
Según pudo saber A24.com, Diputados comenzó a tratar el tratamiento de la ley de Glaciares en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, presididas por los libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz, respectivamente.
Según confirmaron fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados, la idea del oficialismo es conseguir dictamen esta semana para poder llevar el proyecto a votación en el recinto el 12 de marzo, fecha prevista para la primera sesión ordinaria del año.
El cronograma definido por el oficialismo prevé que el martes 10 de marzo se realicen audiencias públicas durante toda la jornada para escuchar a especialistas y representantes de distintos sectores, tal lo reclamado por la oposición. Se espera que el miércoles 11 se voten los dictámenes.
La presidencia de la Cámara Baja quiere convocar a una sesión un día después, el jueves, para darle sanción definitiva al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado.
Según confió una alta fuente de la Casa Rosada, el próximo proyecto que Milei pedirá que trate el Congreso será la ley de financiamiento universitario, que busca modificar la sancionada el año pasado por la oposición, que a su vez fue vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso.
En la Casa Rosada ponen como otra de las prioridades el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos, que se encuentra en proceso de traducción en el equipo de la Secretaría de Legal y Técnica y el Ministerio de Desregulación, antes de que el Ejecutivo lo envíe al Congreso para su ratificación.
La misma fuente oficial indicó que el acuerdo "no sufrirá modificaciones" pese a la crisis mundial por la guerra de Estados Unidos con Irán y el conflicto del gobierno de Donald Trump con la Corte Suprema de ese país, que derivó en un clima de fuerte incertidumbre en los mercados globales.
De hecho, el Poder Ejecutivo ya comenzó a oficializar resoluciones en el Boletín Oficial y avanzó con la creación del nuevo régimen de marcas, que figura entre las reformas establecidas en el documento.
"Argentina se convirtió en el país más ágil del mundo para el otorgamiento de marcas", anunció Sturzenegger sobre la resolución número 583/25 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que incluye en los trámites el uso de Inteligencia Artificial.
ARGENTINA SE CONVIRTIÓ EN EL PAÍS MÁS ÁGIL DEL MUNDO PARA OTORGAMIENTO DE MARCAS. El 1º de marzo, comenzó la aplicación del nuevo proceso de registro de marcas de la Resolución 583/25 donde el examen de fondo se hace con inteligencia artificial y el control de conflictos se… pic.twitter.com/8ROVYGMd1W
La mesa política de Milei define las reformas prioritarias que enviará al Congreso
En tanto, la mesa política del Gabinete se reunirá en las próximas horas para definir la agenda y el orden de prioridades con que enviará al Congreso las primeras 10 de las 90 reformas estructurales que anunció el Presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa.
"No se definieron las prioridades todavía", admitió una fuente que forma parte del equipo que redacta los proyectos de la Casa Rosada ante la consulta de A24.com.
Tras el discurso en el Congreso, ya más relajado, Milei agasajó en la residencia de Olivos a diputados y senadores de LLA y del PRO, entre otros aliados del Gobierno. Allí, les agradeció el apoyo en sesiones extraordinarias que le permitió sancionar cinco leyes en los dos últimos meses (Presupuesto 2026, Reforma Laboral, Ley Penal Juvenil, acuerdo Mercosur-UE y avanzar con la Ley de Glaciares), y los instó a trabajar por las 90 reformas que enviará este año.
En ese sentido, en el Gobierno planean plantear las siguientes reformas:
Sistema electoral: eliminación de las PASO.
Financiamiento de los partidos políticos.
Proyectos para que el Poder Judicial sea una herramienta democrática, rápida y justa.
Construcción de un Estado ágil con pocas funciones esenciales (eliminación de organismos, despidos y privatizaciones).
Modificación del Código Penal (aumento de las penas).
Impulso de juicios por jurado en la justicia federal.
Reforma de la educación para que la escuela retome su propósito original y terminar con el adoctrinamiento (reformas curriculares y libertad de elección de programas educativos en escuelas inicial, primaria y secundaria).
Fortalecimiento y modernización de las Fuerzas Armadas (continuar con la compra de armamentos, aviones y demás insumos y alineamiento a fuerzas internacionales, como el Consejo de la Paz).
Paquete de leyes para fortalecer la coordinación internacional de redes de Inteligencia (reforma leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia).