Buscá tus monedas de 10 centavos en casa, tenés un tesoro que vale oro si lo aprovechás

Los expertos explicaron que este tipo de fallas no solo aumentaron el valor, sino que también despertaron una competencia silenciosa entre compradores. Cuanto mejor conservada se encontró la moneda, mayor fue el monto ofrecido. La diferencia entre una pieza desgastada y una en excelente estado pudo representar decenas de miles de pesos.

Monedas 10 centavos 3

El error de la vaca que cambió todo

Uno de los detalles más observados fue el error en la boca de la vaca. En condiciones normales, el diseño presentó líneas definidas y proporciones claras. Sin embargo, en estas monedas de 10 centavos, la boca apareció deformada, corrida o con un relieve irregular que no coincidió con el molde original.

Este tipo de error ocurrió cuando el troquel no alineó correctamente o cuando la presión durante la acuñación no fue la adecuada. El resultado fue una imagen defectuosa que, lejos de ser descartada, llegó a circular. Ese simple descuido industrial fue el que años después convirtió a la moneda en una pieza de alto valor.

Los coleccionistas señalaron que no todas las deformaciones tuvieron el mismo precio. Aquellas en las que el error fue claramente visible y fácilmente identificable fueron las más buscadas. En cambio, las fallas leves solo interesaron a un público más especializado.

La franja inferior que marcó la diferencia

Además del error en la boca de la vaca, existió otro detalle clave: una anomalía en la franja inferior izquierda del reverso. Esa zona presentó irregularidades en el relieve, cortes incompletos o líneas desparejas que no debieron estar allí.

La combinación de ambos errores fue lo que disparó el valor final. Los especialistas coincidieron en que encontrar una moneda con una sola falla ya resultó poco común, pero hallar un ejemplar que reuniera ambas imperfecciones fue mucho más difícil. Esa rareza elevó la cotización y convirtió a las monedas de 10 centavos en una verdadera obsesión para algunos coleccionistas.

Según publicaciones relevadas en sitios de compraventa, los precios variaron según la demanda. Algunos compradores ofrecieron alrededor de 150 mil pesos, mientras que otros estuvieron dispuestos a pagar hasta 180 mil por piezas en excelente estado.

Monedas 10 centavos 2

A cuánto las compran hoy los coleccionistas

El valor de estas monedas no fue fijo. Dependió de varios factores que los expertos evaluaron antes de cerrar una operación. El estado de conservación, la nitidez del error y la autenticidad fueron determinantes. Las monedas de 10 centavos sin limpiar, sin rayones y con bordes bien definidos alcanzaron las cifras más altas.

En Mercado Libre y otros sitios similares, los vendedores aclararon que los precios publicados no siempre se concretaron, pero sí marcaron una referencia clara del interés existente. Algunos coleccionistas prefirieron negociar de manera privada, mientras que otros usaron las plataformas para contactar a posibles compradores.

También influyó la demanda internacional. Aunque la moneda fue argentina, ciertos coleccionistas extranjeros mostraron interés por piezas con errores bien documentados. Esto amplió el mercado y sostuvo los valores elevados durante varios meses.

Cómo saber si una moneda es auténtica y vale ese precio

Antes de vender o comprar una de estas monedas, los especialistas recomendaron verificar varios aspectos. En primer lugar, se aconsejó observar con lupa los detalles del diseño. El error en la boca de la vaca y en la franja inferior debió ser evidente y no producto del desgaste natural.

Monedas 10 centavos 4

En segundo término, se sugirió comparar la moneda con otras del mismo año y serie. Las diferencias resultaron claras cuando se colocaron lado a lado. Además, los expertos indicaron que no se debía limpiar la moneda, ya que eso redujo su valor de manera significativa.

Para operaciones de montos elevados, algunos coleccionistas recomendaron recurrir a un numismático certificado que pudiera emitir una opinión profesional. Este paso brindó seguridad tanto al vendedor como al comprador.