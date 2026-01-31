Buscá tus monedas de 10 centavos en casa, tenés un tesoro que vale oro si lo aprovechás. (Foto: Archivo)
Las monedas de 10 centavos argentinas, que parecían no tener ningún valor más allá del simbólico, despertaron el interés de coleccionistas y expertos en numismática. El motivo no tuvo que ver con el material ni con su antigüedad extrema, sino con un detalle puntual que cambió por completo su cotización. Un error de acuñación transformó a una moneda común en una pieza buscada y, para muchos, en un verdadero tesoro inesperado.
Durante los últimos meses, distintos usuarios comenzaron a notar publicaciones llamativas en plataformas de compraventa. Allí, una simple moneda de 10 centavos apareció ofrecida por cifras que oscilaron entre los 150 mil y los 180 mil pesos. La sorpresa fue inmediata.
Por qué una moneda común pasó a valer una fortuna
El interés de los coleccionistas no surgió al azar. En el mundo de la numismática, los errores de acuñación siempre ocuparon un lugar especial. Se trata de fallas que ocurrieron durante el proceso de fabricación de la moneda y que la vuelven única o extremadamente escasa. En este caso puntual, las monedas de 10 centavos presentaron una combinación de errores que llamó la atención de los especialistas.
Según detallaron distintos vendedores y coleccionistas, la moneda en cuestión mostró un error en la boca de la vaca, una figura central del diseño. Además, se detectó una anomalía en la franja inferior izquierda, justo por debajo de esa misma imagen. Estas imperfecciones no aparecieron en todas las monedas del mismo año, lo que redujo drásticamente la cantidad de ejemplares disponibles con esas características.
Los expertos explicaron que este tipo de fallas no solo aumentaron el valor, sino que también despertaron una competencia silenciosa entre compradores. Cuanto mejor conservada se encontró la moneda, mayor fue el monto ofrecido. La diferencia entre una pieza desgastada y una en excelente estado pudo representar decenas de miles de pesos.
El error de la vaca que cambió todo
Uno de los detalles más observados fue el error en la boca de la vaca. En condiciones normales, el diseño presentó líneas definidas y proporciones claras. Sin embargo, en estas monedas de 10 centavos, la boca apareció deformada, corrida o con un relieve irregular que no coincidió con el molde original.
Este tipo de error ocurrió cuando el troquel no alineó correctamente o cuando la presión durante la acuñación no fue la adecuada. El resultado fue una imagen defectuosa que, lejos de ser descartada, llegó a circular. Ese simple descuido industrial fue el que años después convirtió a la moneda en una pieza de alto valor.
Los coleccionistas señalaron que no todas las deformaciones tuvieron el mismo precio. Aquellas en las que el error fue claramente visible y fácilmente identificable fueron las más buscadas. En cambio, las fallas leves solo interesaron a un público más especializado.
La franja inferior que marcó la diferencia
Además del error en la boca de la vaca, existió otro detalle clave: una anomalía en la franja inferior izquierda del reverso. Esa zona presentó irregularidades en el relieve, cortes incompletos o líneas desparejas que no debieron estar allí.
La combinación de ambos errores fue lo que disparó el valor final. Los especialistas coincidieron en que encontrar una moneda con una sola falla ya resultó poco común, pero hallar un ejemplar que reuniera ambas imperfecciones fue mucho más difícil. Esa rareza elevó la cotización y convirtió a las monedas de 10 centavos en una verdadera obsesión para algunos coleccionistas.
Según publicaciones relevadas en sitios de compraventa, los precios variaron según la demanda. Algunos compradores ofrecieron alrededor de 150 mil pesos, mientras que otros estuvieron dispuestos a pagar hasta 180 mil por piezas en excelente estado.
A cuánto las compran hoy los coleccionistas
El valor de estas monedas no fue fijo. Dependió de varios factores que los expertos evaluaron antes de cerrar una operación. El estado de conservación, la nitidez del error y la autenticidad fueron determinantes. Las monedas de 10 centavos sin limpiar, sin rayones y con bordes bien definidos alcanzaron las cifras más altas.
En Mercado Libre y otros sitios similares, los vendedores aclararon que los precios publicados no siempre se concretaron, pero sí marcaron una referencia clara del interés existente. Algunos coleccionistas prefirieron negociar de manera privada, mientras que otros usaron las plataformas para contactar a posibles compradores.
También influyó la demanda internacional. Aunque la moneda fue argentina, ciertos coleccionistas extranjeros mostraron interés por piezas con errores bien documentados. Esto amplió el mercado y sostuvo los valores elevados durante varios meses.
Cómo saber si una moneda es auténtica y vale ese precio
Antes de vender o comprar una de estas monedas, los especialistas recomendaron verificar varios aspectos. En primer lugar, se aconsejó observar con lupa los detalles del diseño. El error en la boca de la vaca y en la franja inferior debió ser evidente y no producto del desgaste natural.
En segundo término, se sugirió comparar la moneda con otras del mismo año y serie. Las diferencias resultaron claras cuando se colocaron lado a lado. Además, los expertos indicaron que no se debía limpiar la moneda, ya que eso redujo su valor de manera significativa.
Para operaciones de montos elevados, algunos coleccionistas recomendaron recurrir a un numismático certificado que pudiera emitir una opinión profesional. Este paso brindó seguridad tanto al vendedor como al comprador.