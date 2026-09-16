Cajeros automáticos: cómo evitar las cinco estafas más comunes a los usuarios

Según explica, podría tratarse de un skimmer, utilizado para copiar información de la banda magnética de una tarjeta.

Aunque en muchos países las tarjetas de crédito ya no utilizan esa banda para confirmar los pagos, López advierte que la información frontal de la tarjeta continúa grabada en ella y puede ser aprovechada por estafadores.

Por eso, plantea no utilizar la tarjeta principal de débito o crédito para abrir la puerta. En su lugar, se puede recurrir a otra que tenga banda magnética (por ejemplo, la SUBE que se usa para el transporte).

Una vez dentro, también recomienda observar qué ocurre alrededor. Los espejos del recinto pueden ayudar a detectar si alguien intenta mirar el PIN o si existe alguna situación sospechosa.

También aconseja operar con calma y tomarse el tiempo necesario. Según señala, en el cajero automático la única persona que apura es el propio usuario.

Qué revisar en un cajero automático para evitar estafas

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Antes de introducir la tarjeta, López recomienda revisar que no haya partes sobresalientes o sueltas, cámaras en la parte superior ni dispositivos apuntando al teclado.

La revisión debe extremarse en cajeros desconocidos, por ejemplo, durante un viaje o las vacaciones. Si un cajero habitual presenta alguna modificación en su aspecto o tacto, recomienda no realizar la operación, regresar en otro momento y avisar al personal del banco.

Qué revisar en el teclado del cajero para proteger el PIN

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López aconseja mover el teclado con la mano para comprobar que esté firme y no se trate de una carcasa o un teclado superpuesto.

Al ingresar el PIN, además, recomienda cubrir el teclado con una mano para evitar que otras personas puedan observar la clave.

Por qué no hay que aceptar ayuda de desconocidos en el cajero

Si el usuario se demora, se pone nervioso o tiene dificultades y un desconocido se acerca para ayudar, López aconseja responder de manera firme: “no, gracias”.

Su recomendación es que la operación sea exclusivamente entre el usuario y la máquina. Si se necesita asistencia, se debe ingresar a la sucursal, solicitar ayuda a un empleado del banco y pedirle que lo acompañe hasta el cajero.

La señal de una posible estafa telefónica en el cajero automático

López también recomienda prestar atención a otras personas que utilizan la terminal. Si alguien está hablando por teléfono mientras opera, siguiendo instrucciones o dictando códigos, podría estar siendo víctima de una estafa.

Según explica, los delincuentes pueden guiar telefónicamente a sus víctimas hasta el cajero para realizar operaciones que no pudieron concretar mediante el homebanking.

Ante esta situación, el especialista recomienda acercarse, tocarle el hombro a la persona y advertirle que podría estar atravesando un fraude. También plantea recordarle que no está permitido hablar por teléfono en el banco.