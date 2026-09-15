Viajó 500 kilómetros para acompañar a su tía a un turno médico y lo que encontró fue macabro: dolor total por Clorinda Medina

La investigación quedó en manos de la fiscal Carla Ranciari, perteneciente a la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, que durante las primeras horas encabezó las tareas realizadas en el domicilio.

Clorinda Medina fue encontrada muerta dentro de su casa

El descubrimiento se produjo después de que la sobrina de Clorinda Medina llegara a Rosario para acompañarla a una consulta médica. La mujer había viajado especialmente para asistir a su tía, pero cuando se presentó en el domicilio no recibió ninguna respuesta desde el interior de la vivienda.

La situación generó preocupación debido a que Medina era una persona mayor que vivía sola. Ante la falta de respuesta, la familiar tuvo que recurrir a un cerrajero para poder ingresar al inmueble.

Fue entonces cuando se produjo el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con la información reunida durante las primeras horas de la pesquisa, la víctima presentaba lesiones compatibles con una agresión. Además, el lugar mostraba señales que llevaron a los investigadores a descartar, al menos inicialmente, la posibilidad de una muerte accidental o por causas naturales.

La fiscal Ranciari explicó que en el domicilio encontraron numerosos elementos que permiten hablar de una muerte violenta.

“Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre. Hay varios signos y evidencia de que ha sido una muerte violenta”, sostuvo la funcionaria judicial al referirse a los primeros resultados de la inspección.

La declaración de la fiscal reforzó una de las principales líneas de investigación: determinar quién ingresó a la vivienda, qué ocurrió dentro y cuál fue el motivo del ataque.

La casa de la mujer de 86 años estaba completamente revuelta

Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue el estado en el que encontraron la vivienda.

Durante la inspección realizada por los especialistas del Gabinete Criminalístico, los peritos observaron que distintos sectores de la casa estaban desordenados. Para la Fiscalía, esa situación podría estar relacionada con la búsqueda de objetos de valor.

La hipótesis que comenzó a tomar fuerza es que Clorinda Medina podría haber sido atacada durante un intento de robo.

Sin embargo, los investigadores todavía deben determinar si efectivamente fueron sustraídos objetos del domicilio. También intentan reconstruir cómo ingresaron los responsables, cuánto tiempo permanecieron dentro de la vivienda y si actuaron solos o en grupo.

“La casa está toda revuelta. Hay indicios de que han querido llevarse algún elemento, todavía estamos tratando de establecer qué”, explicó Ranciari.

La frase de la fiscal marca uno de los aspectos centrales del expediente. Por el momento, el robo aparece como una posibilidad concreta, pero no está confirmado que haya sido el móvil del crimen.

La Justicia deberá comparar el estado de la propiedad con los objetos que pertenecían a la víctima para establecer si efectivamente falta dinero, documentación, elementos electrónicos, joyas u otros bienes.

Una amiga de Clorinda había intentado verla durante varios días

A medida que avanzó la investigación comenzaron a aparecer testimonios de personas que conocían a la mujer.

Uno de los relatos que llamó la atención fue el de una amiga de Clorinda Medina, vinculada a la iglesia a la que asistía. La mujer contó que había concurrido durante tres días consecutivos al domicilio y nunca consiguió verla.

Su relato permitió reconstruir parte de los últimos días de la víctima.

“Vine tres días seguidos. Golpeaba la puerta, su perrito toreaba. Me llamó la atención”, contó la mujer.

Según explicó, la situación le resultó extraña porque mantenía contacto habitual con Medina y sabía que, cuando la mujer se ausentaba para ir al campo, solía avisarle.

“Cuando ella se iba al campo me avisaba y no me avisó. Pensé que se había ido”, relató.

Ese dato es ahora analizado por los investigadores para intentar establecer cuándo fue vista con vida por última vez.

También podría ayudar a determinar la posible data del fallecimiento, aunque esa información será precisada con mayor exactitud mediante los estudios forenses.

El avanzado estado del cuerpo complica establecer cuándo murió

Los vecinos de la zona señalaron que no habían visto a Clorinda Medina desde el miércoles o jueves anterior al hallazgo.

Ese período coincide, según los primeros datos conocidos, con el estado que presentaba el cuerpo cuando fue encontrado.

La data de muerte será uno de los elementos fundamentales de la autopsia. Los especialistas deberán establecer, dentro de los márgenes posibles, cuándo ocurrió el fallecimiento y qué lesiones provocaron la muerte.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizarán los estudios correspondientes.

Además de determinar la causa concreta del fallecimiento, los peritos buscarán obtener información que pueda contribuir a identificar al responsable. Entre otras cuestiones, se analizarán las lesiones, posibles rastros biológicos y cualquier evidencia que haya quedado en la escena.

La presencia de una bolsa negra sobre la cabeza también será evaluada dentro de la reconstrucción del hecho.

Por ahora, la Fiscalía evita establecer de manera definitiva cómo ocurrió el ataque y espera los resultados de los estudios forenses antes de avanzar hacia una hipótesis cerrada.

La posible hipótesis del robo es una de las principales líneas de investigación

La posibilidad de que el asesinato haya ocurrido durante un robo ocupa un lugar central entre las líneas investigativas.

El desorden encontrado dentro del inmueble constituye uno de los principales elementos que llevaron a los pesquisas a considerar esa posibilidad. Sin embargo, será necesario establecer si realmente faltan pertenencias de la víctima.

La Fiscalía también deberá determinar si alguien conocía la rutina de Medina, sabía que vivía sola o estaba al tanto de la situación de la propiedad.

En ese sentido, surgió otro dato que despertó interés entre los investigadores: la vivienda estaba en venta.

Algunos vecinos señalaron que la operación inmobiliaria incluso podría haberse concretado, mientras que otros sostuvieron que la propiedad todavía continuaba disponible.

Por el momento, ninguna de esas versiones fue confirmada oficialmente. No obstante, la Justicia analiza si esa circunstancia pudo haber sido conocida por terceros.

El objetivo es establecer si existió alguna persona que tuviera información sobre la propiedad, sobre una eventual operación de compraventa o sobre la situación económica de la víctima.

La falta de cámaras complica la reconstrucción del crimen

Otro obstáculo apareció durante las primeras tareas investigativas: no se habrían encontrado cámaras de seguridad en las inmediaciones que permitan reconstruir los movimientos alrededor de la vivienda.

La ausencia de registros audiovisuales dificulta conocer quién pudo haber ingresado o salido del domicilio durante el período en el que se habría producido el ataque.

Por ese motivo, los investigadores deberán apoyarse en otras evidencias: testimonios de vecinos, registros telefónicos, movimientos bancarios si resultaran relevantes, pericias sobre la escena y cualquier otro elemento que permita reconstruir las últimas horas de vida de Medina.

También se intentará establecer si hubo movimientos extraños alrededor de la casa durante los días previos al hallazgo.

La información aportada por vecinos puede adquirir especial importancia. Cada persona que haya visto a Medina, escuchado ruidos inusuales o advertido movimientos en la zona podría aportar datos para reconstruir la secuencia.

La Justicia busca saber quién atacó a Clorinda Medina

Mientras continúan los peritajes, una de las preguntas centrales del expediente es si Clorinda Medina conocía a la persona que la atacó.

La Fiscalía analiza distintas posibilidades. Una de ellas apunta a un eventual ingreso de delincuentes con fines de robo. Otra consiste en determinar si alguien del entorno de la víctima pudo haber tenido algún vínculo con el episodio.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis fue descartada.

La investigación deberá establecer también cómo logró ingresar el agresor o los agresores a la vivienda. Ese dato podría resultar determinante para saber si se trató de un ataque planificado, de un robo oportunista o de un episodio ocurrido a partir de un vínculo previo.

La escena encontrada dentro de la propiedad será clave para responder esas preguntas.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía

El expediente continúa en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas y la investigación permanece abierta.

La Fiscalía aguarda los resultados de la autopsia y de las distintas pericias realizadas en el domicilio. A partir de esos elementos se podrá conocer con mayor precisión cómo murió la mujer y qué ocurrió durante sus últimas horas de vida.

Mientras tanto, los investigadores intentan reconstruir los movimientos alrededor de la casa y determinar si existen testigos que puedan aportar información.

La muerte de Clorinda Medina generó conmoción entre los vecinos del barrio Ludueña, especialmente por tratarse de una mujer de 86 años que vivía sola y que, según los testimonios reunidos, mantenía contacto habitual con personas de su entorno.

El hecho de que una familiar haya llegado desde Romang para acompañarla a un turno médico y terminara encontrándola muerta dentro de la vivienda agregó un elemento dramático a un caso que todavía presenta numerosos interrogantes.

La Justicia busca ahora transformar los primeros indicios en certezas: cuándo murió Clorinda Medina, quién estuvo con ella, cómo ingresó a la vivienda, qué ocurrió durante el ataque y si el robo fue realmente el motivo del crimen.

Hasta que esas preguntas sean respondidas, la investigación continuará abierta y bajo secreto de sumario.

La Fiscalía solicitó además que cualquier persona que pueda aportar información se acerque a las autoridades. Un dato aparentemente menor, una observación realizada por un vecino o un movimiento registrado durante los días previos podría resultar determinante para reconstruir lo sucedido.

El crimen de Clorinda Medina permanece así rodeado de interrogantes, mientras los investigadores esperan que las pruebas científicas y los testimonios permitan identificar al responsable de una muerte que conmocionó al barrio Ludueña y a toda la ciudad de Rosario.