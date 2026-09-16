Astrología y salud del miércoles 16 de septiembre: el plan para cuidar la función renal y depurar el cuerpo

Para optimizar la función renal durante la jornada de hoy, es fundamental aumentar el consumo de agua pura fuera de las comidas principales y reducir drásticamente el uso de sal refinada, reemplazándola por hierbas aromáticas o especias antiinflamatorias.

En el plano del movimiento somático, realizar suaves estiramientos de la zona lumbar y elevar las piernas durante 15 minutos al regresar del trabajo facilitará el drenaje linfático, descongestionando los tejidos y previniendo la fatiga física.

Cuidar la hidratación y el filtro renal durante este miércoles le garantizará a tu organismo el equilibrio biológico necesario para encarar el tramo final de la semana con ligereza, claridad mental y máxima vitalidad.

Beber suficiente agua e incorporar infusiones depurativas ayudará a eliminar toxinas y aliviar la pesadez en las piernas. Foto: Astrología y salud.

Cuatro hábitos de salud holística para incorporar durante el miércoles

Hidratación fraccionada: Bebé un vaso de agua mineral cada dos horas a lo largo del día para mantener un flujo continuo de filtración renal.

Infusiones drenantes: Incorporá té de cola de caballo, diente de león o pingüica a mitad de la tarde para favorecer la diuresis natural.

Reducción de sodio: Evitá el consumo de alimentos procesados y embutidos para no saturar la capacidad de excreción de los riñones.

Elevación de extremidades: Descansá con las piernas elevadas sobre almohadones al final del día para activar la circulación venosa y linfática.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la retención de líquidos se acentúa a mitad de semana?

Porque la suma de horas en posición sedentaria frente al escritorio frena el drenaje linfático y satura la capacidad de filtrado del sistema renal.

¿Qué remedio natural ayuda a aliviar la molestia en la zona lumbar baja hoy?

Aplicar una compresa de agua tibia sobre la zona de los riñones (espalda baja) durante 15 minutos para relajar la musculatura y favorecer la irrigación sanguínea.