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HORÓSCOPO DE MIÉRCOLES

Astrología y salud del miércoles 16 de septiembre: el plan para cuidar la función renal y depurar el cuerpo

El mapa astronómico de hoy señala la importancia de equilibrar el sistema excretor, la hidratación celular y la eliminación de toxinas.

El abordaje de salud integrativa para el miércoles enfoca su atención en la función renal

El abordaje de salud integrativa para el miércoles enfoca su atención en la función renal, la regulación de líquidos y el equilibrio electrolítico. Foto: Astrología y salud.

La configuración astronómica para este miércoles 16 de septiembre de 2026 orienta la atención de la medicina integrativa y la salud holística hacia el sistema excretor, los riñones y el balance de líquidos en el organismo. La mitad de la semana suele ser el momento donde el cuerpo empieza a sentir la acumulación de desechos metabólicos causados por el estrés, la mala postura y la alimentación apresurada.

Leé también Astrología y salud holística: tonificación cardiovascular y apertura torácica para septiembre
El abordaje terapéutico de hoy enfoca el bienestar en la apertura del centro cardíaco, la alineación vertebral y la calma vascular. Foto: Astrología y salud.

En la tradición de la astromedicina, el equilibrio homeostático depende en gran medida de la capacidad del cuerpo para filtrar toxinas y mantener una correcta hidratación celular. La sobrecarga de sodio, el consumo insuficiente de agua y el sedentarismo durante largas jornadas de trabajo resienten la función renal, favoreciendo la retención de líquidos, la pesadez en las extremidades inferiores y la rigidez lumbar.

Por esta razón, la estrategia preventiva para este miércoles se enfoca en estimular la diuresis natural, mejorar la circulación de retorno y brindarle un descanso reparador a los filtros biológicos del organismo.

Astrología y salud: Filtración renal, hidratación celular y descompresión lumbar

Desde la mirada de la nefrología integrativa y las terapias naturistas, los riñones no solo cumplen una función de filtrado físico, sino que también son extremadamente sensibles al estrés crónico y a la alteración del ritmo de descanso.

Para optimizar la función renal durante la jornada de hoy, es fundamental aumentar el consumo de agua pura fuera de las comidas principales y reducir drásticamente el uso de sal refinada, reemplazándola por hierbas aromáticas o especias antiinflamatorias.

En el plano del movimiento somático, realizar suaves estiramientos de la zona lumbar y elevar las piernas durante 15 minutos al regresar del trabajo facilitará el drenaje linfático, descongestionando los tejidos y previniendo la fatiga física.

Cuidar la hidratación y el filtro renal durante este miércoles le garantizará a tu organismo el equilibrio biológico necesario para encarar el tramo final de la semana con ligereza, claridad mental y máxima vitalidad.

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Beber suficiente agua e incorporar infusiones depurativas ayudará a eliminar toxinas y aliviar la pesadez en las piernas. Foto: Astrología y salud.

Cuatro hábitos de salud holística para incorporar durante el miércoles

  • Hidratación fraccionada: Bebé un vaso de agua mineral cada dos horas a lo largo del día para mantener un flujo continuo de filtración renal.

  • Infusiones drenantes: Incorporá té de cola de caballo, diente de león o pingüica a mitad de la tarde para favorecer la diuresis natural.

  • Reducción de sodio: Evitá el consumo de alimentos procesados y embutidos para no saturar la capacidad de excreción de los riñones.

  • Elevación de extremidades: Descansá con las piernas elevadas sobre almohadones al final del día para activar la circulación venosa y linfática.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué la retención de líquidos se acentúa a mitad de semana?

Porque la suma de horas en posición sedentaria frente al escritorio frena el drenaje linfático y satura la capacidad de filtrado del sistema renal.

¿Qué remedio natural ayuda a aliviar la molestia en la zona lumbar baja hoy?

Aplicar una compresa de agua tibia sobre la zona de los riñones (espalda baja) durante 15 minutos para relajar la musculatura y favorecer la irrigación sanguínea.

En pocas palabras

  • Riñones y excretor: El mapa astronómico de hoy enfoca la atención en el sistema excretor, la hidratación celular y la eliminación de toxinas.
  • Salud holística: Se proponen cuatro hábitos clave para mejorar la función renal y el equilibrio hídrico del organismo.
  • Bienestar integral: Cuidar la hidratación y el filtro renal optimiza la vitalidad y claridad mental para el resto de la semana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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