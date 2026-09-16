Crimen de David Ojeda Vázquez: tres detenidos y una prueba clave para esclarecer el asesinato

También encontraron una caja térmica con logos de una aplicación de delivery, un casco, prendas de vestir y un teléfono celular.

Estos elementos se sumaron a otros objetos secuestrados durante procedimientos anteriores, entre ellos varios teléfonos, dos cascos similares a los que llevaban los atacantes y dos patentes de motos que tenían pedido de secuestro por robo.

Uno de los detenidos, de nacionalidad uruguaya, fue localizado cerca de la calle Alberti. El otro joven fue encontrado en las inmediaciones de Curupaytí.

Cómo fue el crimen de David Ojeda Vázquez

El homicidio ocurrió el 7 de septiembre en la localidad de Sol y Verde, José C. Paz. Ojeda Vázquez regresaba de entrenar y circulaba en su Honda XR 150 por la calle Polonia, entre Piñero y Matheu, cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto de 110 cc.

Los sospechosos llevaban elementos similares a los utilizados por repartidores y, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, utilizaron esa apariencia para abordar a la víctima con la intención de robarle la motocicleta.

El joven se habría resistido al asalto y, durante el ataque, recibió un disparo. Luego cayó herido y fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Mercante. Sin embargo, murió como consecuencia de la herida de arma de fuego.

Los delincuentes escaparon del lugar llevándose la moto de la víctima.

La ruta de escape y las cámaras que permitieron identificarlos

En la escena del crimen, los peritos de Policía Científica encontraron una vaina servida calibre .22. A partir de esa evidencia, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido realizado por los atacantes. Para eso analizaron las cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM), registros privados y distintos testimonios.

La pesquisa permitió establecer que los sospechosos habían escapado por las calles Polonia, Matheu, Labardén, Félix Iglesias, Piñero, Butler y Lacrosse.

El seguimiento de ese recorrido y el análisis de las imágenes permitieron a los investigadores individualizar a los presuntos involucrados y ubicar domicilios relacionados con ellos.

Qué rol habría tenido el adolescente de 16 años

Entre los tres aprehendidos se encuentra un adolescente de 16 años, a quien los investigadores señalan como la persona que habría facilitado la moto utilizada durante el robo. Debido a su edad, la causa pasó a la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín.

La investigación había comenzado bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 de San Martín, pero luego fue derivada por una cuestión de competencia vinculada con la participación del menor.

Ahora, los investigadores buscan determinar con precisión el grado de participación que tuvo cada uno de los sospechosos en el crimen de Ojeda Vázquez.